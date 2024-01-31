Уильям Джозеф Бернс, директор Центрального разведывательного управления, раскрыл детали важной операции. Она сыграла ключевую роль в поддержке Украины, воюющей против России.

В статье для международной прессы Бернс отметил, что качественная разведка позволила США сформировать мощную коалицию для поддержки Украины. Он подчеркнул, что раскрытие определенной информации подорвало попытки России использовать дезинформацию и поставило Путина в неудобное положение.

Смотрите также Россия проиграет битву за Черное море, – в The Economist назвали ключевые моменты успеха Украины

Разведка США вовремя рассекретила данные России

Рассекреченные данные выявили российские планы провокаций под "фальшивым флагом". Они имели целью обвинить Украину и оправдать агрессию. Однако благодаря усилиям ЦРУ Путин оказался вне зоны комфорта и вынужден был реагировать на вызовы, а не создавать их.

Эти и другие рассекречивания лишили Путина лживых нарративов, которые, как я наблюдал, он так часто использовал в прошлом,

– пишет Бернс.

Директор ЦРУ также отметил, что внутреннее недовольство в России создает условия для вербовки новых агентов американской разведки. Он акцентировал, что агентство активно использует эту возможность для укрепления своих позиций.

ЦРУ против Китая: новые приоритеты

Помимо России, ЦРУ сосредоточено на противостоянии с Китаем, выделяя значительные ресурсы на разведку и анализ. Бернс отметил, что агентство удвоило бюджет, направленный на Китай, и создало немало соответствующих центров.

По словам директора ЦРУ, агентство также укрепляет разведывательные каналы с Пекином, чтобы избежать конфликтов и недоразумений между странами. Это важно для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

Несмотря на фокус в статье на крупных государствах-соперниках для США, ЦРУ не забывает о других угрозах. Бернс напомнил об успешной операции в Афганистане против Аймана аз-Завахири и борьбе с распространением фентанила.

Директор ЦРУ также упомянул важность региональной стабильности, особенно в Латинской Америке и Африке. По его словам, геополитическое значение этих регионов растет. ЦРУ продолжает адаптироваться к новым вызовам, обеспечивая национальную безопасность США.

Смотрите также Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Добавим, что недавно 24 Канал делал материал, в котором опровергал очередные нарративы российской пропаганды. Скажем, в Кремле используют как аргумент, что в случае поражения в войне против Украины, Россия якобы будет использоваться Западом как инструмент давления на Китай.