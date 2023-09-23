Сам Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому вскоре передать небольшое количество ракет. Вероятно, США пришлют оружие с кассетной боеголовкой.

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ATACMS будут кошмарить окупантов

Соединенные Штаты долгое время медлили с передачей Украине дальнобойных ракет ATACMS. Причиной отчасти были опасения эскалации, а отчасти Пентагон переживал, что у него не хватит оружия для собственных будущих нужд.

Однако Джо Байден пообещал передать украинской армии небольшое количество ракет ATACMS. Они не вошли в новый пакет помощи США, однако Байден дал понять, что ракеты будут. Дополнительно они будут модифицированы кассетной боеголовкой. Такое решение помогло снять некоторые опасения чиновников – снабжение не исчерпает запасы ракет с унитарными боеголовками.

СМИ со ссылкой на источники утверждают, что решение о передаче приняли еще до визита президента Украины в США. Администрация Байдена решила не объявлять об этом публично – якобы чтобы не побуждать россиян переместить свои линии снабжения дальше фронта.

Важно, что ATACMS имеют дальность полета в 300 километров – это позволит более эффективно уничтожать российские объекты на оккупированных территориях. Также в отличие от Storm Shadow и SCALP американские ракеты запускают из Himars.

Важное усиление ВСУ