Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. По словам Цуцкиридзе, большинство убийств – бытовые, более 99% раскрываются сразу.

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Отмечается, что среди жертв серийного убийцы – мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность – душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых.

Как сообщил Максим Цуцкиридзе, в Киеве подобный случай серийных убийств – первый за десять лет и это – большая редкость.

Подавляющее количество расследуемых следователями полиции убийств – бытовые: такие, что бывают на слуху очень редко, но работа по ним продолжается ежедневно и приносит свои результаты. Показатель раскрытия умышленных убийств всегда был стабильно высоким, а в 2024 году вообще побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности,

– отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация – с нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев.

Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе и благодаря новейшим технологиям, которые позволяют устанавливать злоумышленников за считанные часы. Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы.

Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, а и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.

Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе – психиатрической. Следователи полиции объявили фигуранту о подозрении по одиннадцати статьям уголовного кодекса, в результате чего его приговорили к пожизненному заключению.

"Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением – несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами – разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. Он больше никогда не выйдет на свободу, никогда не заберет чью-то жизнь и это – заслуга профильных следственных и оперативных подразделений, которые круглосуточно работают для безопасности наших граждан", – отметил Максим Цуцкиридзе.