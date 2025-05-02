Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. За словами Цуцкірідзе, більшість вбивств – побутові, понад 99% розкриваються одразу.

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Зазначається, що серед жертв серійного вбивці – чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність – душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих.

Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств – перший за десять років і це – велика рідкість.

Переважна кількість розслідуваних слідчими поліції вбивств – побутові: такі, що бувають на слуху дуже рідко, але робота по них триває щодня і приносить свої результати. Показник розкриття умисних вбивств завжди був стабільно високим, а у 2024 році взагалі побив рекорд за всі роки Незалежності: у 99,1% випадків поліцейські ідентифікували, розшукали та притягнули злочинців до відповідальності,

– зазначив він.

За його словами, аналогічна ситуація – з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричиняють смерть потерпілого: у 2024 році слідчі поліції повідомили про підозру зловмисникам у 99,6% з зареєстрованих випадків.

Майже стовідсоткове розкриття цих видів злочинів стало можливим, в тому числі й завдяки новітнім технологіям, які дозволяють встановлювати зловмисників за лічені години. Так, київського серійника виявили й затримали після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи.

Оперативники карного розшуку поліції Києва відстежили шлях пересування зловмисника, встановили його місцеперебування і впродовж доби затримали неподалік від місця скоєння злочину. Під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства.

Всі ці факти ретельно досліджені, задокументовані та підтверджені слідчими поліції у ході численних допитів, слідчих експериментів, оглядів місць подій та експертиз, в тому числі – психіатричної. Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за одинадцяти статтями кримінального кодексу, в результаті чого його засудили до довічного ув'язнення.

"Жорстокий вбивця отримав справедливий вирок, суспільство може зітхнути з полегшенням – попри жахи війни, серійний вбивця, яких країна не бачила роками – викритий поліцейськими та отримав вирок у вигляді довічного ув'язнення. Він більше ніколи не вийде на свободу, ніколи не забере чиєсь життя і це – заслуга профільних слідчих та оперативних підрозділів, які цілодобово працюють задля безпеки наших громадян", – наголосив Максим Цуцкірідзе.