Instagram станет банком, а Facebook – кошельком: Цукерберг запускает криптореволюцию

Meta, владелец Facebook, Instagram и WhatsApp, готовится внедрить стейблкоины для мгновенных транзакций между тремя миллиардами пользователей. Это не просто техническое обновление – это попытка изменить сам принцип цифровых платежей и взаимодействия онлайн.

Компания уже сотрудничает с крупными финансовыми игроками, чтобы интегрировать регулируемые стейблкоины на базе блокчейна. Но как мы дошли до этого и что это означает для будущего криптовалют – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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От провала Libra ко второму шансу

В 2019 году Марк Цукерберг уже пытался запустить глобальную цифровую валюту через проект Libra (впоследствии Diem), которую планировал интегрировать в Facebook. Но идея вызвала беспокойство у мировых регуляторов – из-за риска создания "теневой" финансовой системы под контролем частной компании. В результате ключевые партнеры – Visa, Mastercard, PayPal – вышли из проекта, и его свернули.

Сегодня Meta возвращается к криптовалютной теме, но осторожнее. Компания делает ставку на регулируемые стейблкоины, такие как USDC, которые легче вписываются в рамки законодательства. Это стало возможным после изменения политического климата в США – в частности после победы Дональда Трампа, открывшей путь к более мягкому подходу регуляторов к крипторынку.

Показательно, что Цукерберг появился на инаугурации Трампа – как знак того, что он снова готовится играть ключевую роль в формировании цифровой экономики нового поколения.

Meta – двигатель массового внедрения крипты

Meta – это не просто соцсети. Это инфраструктура цифровой жизни для миллиардов людей. И если она интегрирует крипту – это уже не эксперимент, а массовое внедрение.

Внедрение стейблкоинов в Facebook, Instagram и WhatsApp означает:

мгновенные и дешевые переводы между странами;

платежи создателям контента без потерь на конвертации;

микротранзакции размером в 0,25 доллара, которые неэффективны через банковские системы, но идеальны для Web3;

для украинских инфлюенсеров или малого бизнеса это может означать прямую прибыль от подписчиков без банковских барьеров. Представьте себе мгновенную оплату из Канады или Филиппин – без потерь на комиссии или посредников.

Вызовы: конфиденциальность, конкуренция и политика

Один из главных барьеров – репутация Meta в сфере конфиденциальности. Известно, что компания неоднократно попадала в скандалы из-за обработки персональных данных. Захотят ли пользователи доверить ей еще и свои деньги?

К тому же сенатор Элизабет Уоррен уже критиковала идею криптоинтеграции от Meta. Ее основной аргумент – отсутствие достаточного регулирования и риски для потребителей.

Другая проблема – конкуренция. PayPal, Apple, банки активно развивать собственные платежные инструменты. Наглядный пример – Telegram, который уже интегрировал криптокошелек и блокчейн TON, опережает Meta в реализации Web3-экосистемы.

Telegram уже имеет собственную криптоинфраструктуру (TON), кошельки прямо в приложении, Web3-игры и монетизацию. TikTok имеет TikTok Coins – внутреннюю валюту, которая хоть и не является криптой, но приучает молодежь к цифровым микроплатежам.

Meta только готовится к запуску, но ее сила – в интеграции с американской регуляторной системой и политической поддержке. А значит – потенциал у нее гигантский.

Трансформация и влияние соцсетей

Мир движется к моменту, когда платформа – это кошелек. В течение ближайших 10 лет мы можем увидеть следующие изменения:

получение оплаты за услуги инфлюенсерам и фрилансерам станет доступным непосредственно через соцсети – в криптовалюте или стейблкоинах;

хранить, получать и тратить деньги можно будет прямо в приложениях, без необходимости в банковском счете;

можно будет переводить средства друзьям в Instagram или WhatsApp без посредников и комиссий;

выпускать собственные токены (social tokens) для фанов – с доступом к эксклюзивному контенту или возможностью голосования за новые идеи;

получить доступ к цифровому банкингу через знакомые соцсети в регионах со слабой банковской инфраструктурой;

верификация будет минимальной – достаточно лишь аккаунта Meta и подключенного криптокошелька.

Трансформация открывает возможности – более 3 миллиардов пользователей будут проще интегрироваться в Web3. Проекты могут интегрировать продукты прямо в экосистему Meta, блогеры – принимать оплату за рекламу в USDC, а стартапы – тестировать микроплатежи в социальной среде.

Финансовая революция рядом

Готовы ли мы к тому, что Instagram станет банком, а Facebook – системой мгновенных платежей? Вероятно, нам даже не придется выбирать. Если вы пользуетесь интернетом – вы уже участник криптореволюции.

И если Telegram сделал ставку на децентрализацию, то Meta делает ставку на массовость, простоту и политическую интеграцию.

Одно понятно: деньги становятся цифровыми, а платформы – новыми банками. И тот, кто успеет интегрировать крипту первым, получит не только новые рынки, но и новую власть в цифровой экономике.