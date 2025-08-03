В результате цунами рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире, входящий в состав Курильских островов, приостановил работу. Непогода вывела из строя оборудование предприятия, передает 24 Канал.

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Что известно о затоплении рыбзавода на Курилах?

Российские СМИ сообщают, что 120 тонн лосося и тонну гребешка, хранившихся на заводе, смыло волной. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов, холодильное оборудование и подразделение по пошиву рыболовных сетей. Конвейерные ленты, столярный цех, электроподстанция и грузовая техника вышли из строя. Из-за воздействия соленой воды оборудование не подлежит восстановлению.

Где расположен уничтоженный цунами завод: смотрите на карте

Сотрудники завода продолжают расчищать территорию от завалов. Размер ущерба и сроки восстановления определят после экспертизы.

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