"Цветы Украины": застройщик не имеет права демонтировать фасад, – документ

Демонтаж уникального дома "Цветы Украины" все же происходит с нарушениями. В Киевсовете заявили, что работы не согласовали в Минкульте, а застройщик не имеет права сносить фасад.

Об этом написал в фейсбуке советник городского головы, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец. Он опубликовал документы, подтверждающие незаконность работ.

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Какие нарушения

В частности Белоцерковец отмечает, что в проекте подготовительных работ, который предоставил застройщик, отсутствует демонтаж фасада здания "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49.

К тому же такие работы должны были утвердить в Министерстве культуры и информационной политики.

Строительные работы по "Цветам Украины" не могут начаться без согласования Министерства культуры, поскольку этот адрес попадает в исторический ареал,

– подчеркнул депутат.

Относительно этих нарушений отправлена проверка Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева.

Белоцерковец уверен, что после проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекту и подан иск в суд с целью отменить уведомление о подготовительных работах.

Предыстория

Впервые о реконструкции здания стало известно 20 июня. С тех пор в здании начали демонтировать окна, а также обрезали 30-летний виноград, который рос на его стенах.

6 июля несколько десятков киевлян проводили акцию "Я с Цветами" для сохранения здания.

12 июля начался демонтаж. Снесена уже часть здания. Впрочем, активисты сломали забор и зашли на территорию, работы приостановили.

Почему люди против сноса

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение 1985 года.



Так здание выглядело до начала демонтажа / save.kvity.ukrainy

Также напоминаем, что министр культуры Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания "Цветы Украины", против которого выступают активисты, нужно немедленно остановить.