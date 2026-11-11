Трамп ищет выход из войны, а Европа может предать Украину: интервью с Цви Зильбером

Трамп и Путин могут обсуждать соглашение относительно Украины и Ирана, но способны ли они его реализовать? Цви Зильбер объяснил, что стоит за этими планами, чем грозят политические перемены во Франции и возможен ли новый удар по Ирану.

В западных СМИ появились сообщения о возможной договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая может одновременно касаться войны в Украине и противостояния с Ираном. В то же время Вашингтон ищет новые подходы к европейской безопасности, а политические изменения во Франции могут поставить под угрозу дальнейшую поддержку Киева.

Израильский журналист Цви Зильбер в эфире 24 Канала объяснил, почему не верит в возможность такого глобального соглашения и какие признаки новой военной операции США видит на Ближнем Востоке. Он также оценил риски для Украины в связи с усилением ультраправых в Европе, перспективы американской помощи и политическую борьбу за формирование нового правительства Израиля.

Соглашение Трампа и Путина

The Telegraph пишет о возможном "двойном соглашении" Трампа и Путина по Украине и Ирану. Согласно этим сообщениям, Кремль якобы может помочь возобновить судоходство через Ормузский пролив в обмен на договоренности относительно Украины. Насколько реален такой сценарий, имеет ли Путин влияние в Тегеране и что сейчас происходит в отношении Ирана?

Начнем с геополитики. Я вижу две очень интересные параллели между ситуацией на Ближнем Востоке и в Европе.

На Ближнем Востоке есть богатые суннитские государства и враждебный им шиитский Иран. Соединенные Штаты долгое время пытались удержать эти страны от прямого военного столкновения. Есть также Израиль, который находится в постоянном военном противостоянии со своими противниками и влияет на отношения в регионе.

Сейчас мы наблюдаем особенно острую фазу конфликта. Американская администрация решила непосредственно вмешаться в эту ситуацию, хотя ранее Вашингтон обычно пытался действовать преимущественно через дипломатические и военно-политические механизмы сдерживания.

Определенная аналогия, на мой взгляд, есть и в Европе. Существует экономически мощная Европа, есть значительно более бедная, но хорошо вооруженная Россия. Между ними – огромное противостояние, а Соединенные Штаты пытаются влиять на соотношение сил.

Украина в этой ситуации в определенной степени напоминает Израиль, ведь она также ведет войну и находится между большими геополитическими центрами.

Но есть важное отличие: США не принимают непосредственного участия в войне России против Украины. Я думаю, что главной причиной остается наличие у России ядерного оружия. Никто не хочет допустить прямого столкновения, которое может привести к ядерной войне.

Именно поэтому попытка увязать окончание войны в Украине с договоренностями по Ирану кажется мне надуманной. Такая конструкция красиво смотрится в газетных заголовках и геополитических теориях, но непонятно, как она могла бы работать на практике.

Что Путин способен предложить Трампу в отношении Ирана? Неужели он может заставить иранский режим отказаться от ядерной программы? Или убедить Тегеран выполнять американские требования?

Допустим, Путин пообещает больше не поставлять Ирану вооружение. Но это не означает, что иранское руководство согласится выполнить условия Вашингтона.

Более двух десятилетий Путин пытается продавать Западу свою способность договариваться с другими авторитарными режимами. Он заявлял, что может оказывать влияние на Северную Корею, Сирию при Башаре Асаде, Иран и другие государства, с которыми западным странам было сложно найти общий язык.

Однако я не вижу результатов, которые подтверждали бы его претензии на роль незаменимого посредника.

Это все чеки без покрытия. Путин пытается извлечь из них максимальную выгоду, но в итоге результат нулевой. И я думаю, что на Западе это прекрасно понимают.

Теперь давайте посмотрим на другую сторону возможного соглашения. Что Трамп способен предложить Путину в отношении Украины?

Он может снова попытаться ограничить передачу разведывательных данных или работу Starlink. Но мы уже видели подобные ситуации и реакцию на них.

Эти решения вызвали сильное недовольство не только в Украине, но и в Соединенных Штатах и других странах. Сам Трамп начал отрицать свою причастность к ограничениям Starlink, а впоследствии проблемы пытались объяснить техническими причинами.

Я не исключаю, что часть трудностей действительно могла быть технической. Любая сложная система иногда работает с перебоями. Но главное в том, что Трамп пытался как можно быстрее дистанцироваться от этого скандала.

Поэтому я не вижу, что именно он может гарантировать Кремлю в обмен на обещания Путина по Ирану.

Ни Трамп, ни Путин не могут предоставить необходимый товар. Если говорить о каком-то глобальном мирном соглашении, то никакого глобального мирного соглашения не будет.

Даже идею новой "Ялты" в формате Трампа, Путина и Си Цзиньпина не удается реализовать. Насколько я помню, Песков уже говорил о значительных разногласиях между сторонами, из-за которых нет смысла проводить такую встречу в ближайшее время.

Я тоже сомневаюсь, что она состоится. В нынешних политических условиях встреча с Путиным может оказаться слишком токсичной для Трампа.

А вот в отношении Ирана ситуация значительно сложнее. Я бы не придавал большого значения победным заявлениям иранских чиновников, в частности министра иностранных дел Аббаса Аракчи. Чем сложнее становится положение режима, тем активнее его представители говорят о собственных успехах.

По имеющейся у меня информации, Трамп продвигает программу Iron Gate, или "Железные ворота". Она предусматривает дальнейшее усиление морской блокады Ирана и ограничение наземного транспортного сообщения.

Речь идет о контроле пограничных переходов, горных перевалов, железнодорожных маршрутов и других путей, через которые Иран может импортировать и экспортировать товары.

Цель такой политики – максимально усилить экономическое давление на иранский режим, который и без того находится в сложном материальном положении.

При этом нефтяные перевозки через Ормузский пролив полностью не прекратились. Транспортировка стала значительно дороже из-за роста стоимости страхования судов и требований экипажей относительно оплаты труда, но нефть продолжает поступать на мировой рынок.

Иран не может полностью перекрыть этот поток. В то же время противодействие небольшим судам, которые могут действовать в проливе, остается сложной задачей.

С израильской точки зрения сейчас наблюдается несколько признаков возможной подготовки к новой военной операции.

Наши военные обозреватели обратили внимание на сообщение о переброске шести американских военно-транспортных самолетов Globemaster III на Ближний Восток. Такие самолеты способны перевозить большие объемы военной техники, оборудования и личного состава.

Подобные перемещения наблюдались и перед предыдущими этапами военных действий против Ирана.

Кроме того, появились сообщения об американском авианосце "Теодор Рузвельт". Он находился в Сингапуре, но, по этой информации, неожиданно покинул порт и направился в сторону Ближнего Востока.

Само по себе перемещение кораблей и авиации еще не означает, что решение о новой операции принято. Однако совокупность этих сообщений заставляет меня внимательно следить за развитием ситуации.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах ослабило внутриполитические позиции Трампа, но он сохраняет значительные президентские полномочия в сфере внешней политики и военных решений.

Конгресс может ограничивать финансирование, принимать законодательные решения и контролировать администрацию. В то же время президент имеет возможность налагать вето, поэтому политическое противостояние между Белым домом и законодателями не обязательно остановит его внешнеполитические инициативы.

Есть и изменения внутри самой администрации.

Джей Ди Венс последовательно выступал за дипломатическое урегулирование конфликта с Ираном. Именно он был одним из сторонников переговоров при посредничестве Пакистана и участвовал в соответствующих контактах в Исламабаде.

Однако после поражения республиканцев на выборах его позиции могли существенно ослабнуть. Венс активно поддерживал кандидатов от партии, многие из которых проиграли выборы.

Кроме того, часть республиканцев возлагает на него ответственность за то, что администрация слишком долго пыталась договориться с Ираном и не смогла быстро завершить военное противостояние.

Я не утверждаю, что Трамп разделяет такую оценку, но не исключаю, что внутри его окружения также возникает недовольство позицией вице-президента.

Если влияние Венса уменьшится, сторонникам более жестких мер в отношении Ирана может стать проще убедить президента в необходимости новой операции.

Сам Трамп в одном из последних интервью CBS говорил, что сейчас не планирует обострять ситуацию с Ираном. Но по его заявлениям очень сложно предсказать дальнейшие решения.

У меня есть ощущение, что в ближайшее время что-то произойдет. Какая-то операция. Не знаю, чем она закончится, но дальше так затягивать ситуацию никто не хочет.

Это мой прогноз, а не информация об уже принятом военном решении. Однако сочетание перемещений американских сил, экономического давления на Иран и политических изменений в Вашингтоне указывает на возможность нового обострения.

Безопасность Европы и риски для Украины

Перед переговорами в Абу-Даби запланированы консультации между НАТО, Евросоюзом, Украиной и США. Зачем Трамп и Путин пытаются обсуждать новую архитектуру европейской безопасности еще до прекращения огня в Украине?

Мы с вами уже говорили, что Дональд Трамп не воспринимает европейских лидеров так, как это делали его предшественники.

Большинство нынешних европейских политиков идеологически ближе к американским демократам. Их взгляды на социальную политику, международные отношения и многие внутренние вопросы существенно отличаются от позиции Трампа.

Он неоднократно вступал с ними в конфликт, критиковал их политику и требовал пересмотра торговых и оборонных соглашений.

Я думаю, что Трамп сегодня рассматривает Европейский Союз не только как политического партнера, но и как серьезного экономического конкурента.

Если бы Евросоюз распался на отдельные государства, их позиции в международной торговле значительно ослабли бы. Евро перестал бы быть таким важным конкурентом американского доллара, а Вашингтону было бы проще договариваться с отдельными европейскими странами.

Трамп воспринимает европейцев сегодня не как союзников, а скорее как конкурентов. И когда мы говорим "Запад", имея в виду США и Европу как единое целое, то при Трампе это уже совсем не так.

Посмотрите даже на отношения Соединенных Штатов с Канадой. Трамп ведет с ней торговые споры и вводит пошлины, хотя речь идет об одном из ближайших американских союзников.

Канадское руководство теперь надеется, что смена состава Конгресса поможет урегулировать хотя бы часть этих проблем.

Но из всего этого не следует, что Трамп способен навязать европейским государствам какую-либо новую систему безопасности. Я не думаю, что соглашение с Россией можно будет реализовать в обход европейских лидеров, особенно без прекращения войны в Украине.

Здесь нужно вспомнить, с чего вообще начиналась политика Трампа в отношении российско-украинской войны после его возвращения в Белый дом.

Он требовал от партнеров представить конкретный сценарий завершения боевых действий. Его интересовало, как именно может закончиться война, ведь бесконечно продолжать ее он не хотел.

И ответ, который нашел Трамп, был довольно простым: нужно договориться с Россией.

По тому же принципу он пытался работать с Ираном. Американский президент рассчитывает, что дипломатические контакты могут дать результат даже с режимами, которые ранее не выполняли подобных договоренностей.

Я не разделяю его оптимизма относительно возможности договориться с Путиным. Однако понимаю, почему Белый дом продолжает искать именно дипломатический выход.

Европейские страны заявляют, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но никто не может точно сказать, сколько времени продлится война и когда может закончиться правление Путина.

Это может произойти быстро, а может затянуться на многие годы. Администрация Трампа не хочет строить всю свою стратегию на ожидании краха нынешнего российского режима.

Поэтому она продолжает искать компромиссный вариант, который позволил бы хотя бы остановить боевые действия.

Но есть еще одна серьезная проблема: сама Европа постепенно меняется.

Посмотрите, как усиливаются ультраправые и ультралевые движения. Они часто выступают против больших государственных расходов на военную поддержку Украины, объясняя это необходимостью направлять средства на внутренние нужды.

На общественное мнение также влияют информационные кампании в социальных сетях. Я считаю, что российские структуры активно используют эти площадки для усиления политических противоречий в европейских обществах.

Эти процессы постепенно меняют политический ландшафт. И чем дольше длится война, тем большее значение будут иметь результаты выборов в ведущих европейских странах.

Европейские часы тоже тикают. Я говорю это как израильтянин: Европа много раз предавала Израиль. Поэтому я не могу безоговорочно полагаться на ее политические обещания.

Особенно меня беспокоит Франция. Это одна из крупнейших держав Европейского Союза, которая имеет большой вес в вопросах военной и политической поддержки Украины.

По опросам, которые я видел, Марин Ле Пен получает примерно 39% поддержки. Жан-Люк Меланшон, представляющий радикальное левое крыло французской политики, имеет около 18–19%.

Я не буду называть себя специалистом по внутренней политике Франции. Но я беседовал с политологами, которые занимаются этой темой. Они считают возможным сценарий второго тура президентских выборов между Ле Пен и Меланшоном, в котором победу может одержать именно Ле Пен.

Меня беспокоит, что французский политический центр теряет популярность. Часть избирателей все больше поддерживает радикальные силы – как правые, так и левые.

И это не только французская проблема. Мы наблюдаем серьезную поляризацию в Израиле и Соединенных Штатах. Социальные сети усиливают влияние политических движений, которые раньше не имели столь широкой поддержки.

Ситуация во Франции дополнительно осложняется уличными протестами и общественными конфликтами. Меня особенно беспокоят радикализация части протестующих и антисемитские проявления, которые я связываю с этой политической напряженностью.

Марин Ле Пен пыталась дистанцироваться от политического наследия своего отца Жана-Мари Ле Пена и отстранила его от партии. Однако я не могу игнорировать историю ультраправого движения, с которым она связана.

Мне не нравится политика Эммануэля Макрона, но по сравнению с Ле Пен я считаю его гораздо более умеренным и прагматичным центристом.

Последствия возможной смены власти во Франции могут быть очень серьезными именно для Украины.

Ле Пен уже заявляла, что будет поддерживать Украину, но на других финансовых условиях. Она предлагает продавать вооружение, а не предоставлять его бесплатно.

Если такую позицию займет одна из крупнейших стран Евросоюза, это может существенно повлиять на общую систему европейской помощи.

Поэтому я не считаю, что Украина может бесконечно рассчитывать на неизменность нынешней политики европейских государств. Многое будет зависеть от предстоящих выборов, экономической ситуации и способности политического центра сдерживать усиление радикальных сил.

Помощь Украине и мирные переговоры

После выборов в США демократы заговорили о попытке возобновить бесплатную военную помощь Украине. Речь идет о возможном пакете на 15 миллиардов долларов. Насколько реально вернуть такую поддержку?

Посмотрим, удастся ли демократам принять соответствующий закон. После изменения политического баланса в Конгрессе у них появляются дополнительные возможности, но это еще не означает, что новая помощь будет автоматически одобрена.

В этом контексте стоит упомянуть и американскую военную поддержку Израиля.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты предоставляли Израилю примерно 3 миллиарда долларов ежегодно в виде военной помощи. Важно понимать, что это не были обычные денежные переводы в израильский бюджет.

Израиль получал возможность закупать вооружение и военную технику у американских производителей. То есть эти средства в значительной степени возвращались в военно-промышленный комплекс самих США.

Но Трамп принципиально не приемлет идею бесплатной помощи другим государствам.

Биньямин Нетаньяху ранее говорил о постепенном отказе от американского военного финансирования к 2032 году. Израиль имеет достаточно мощную экономику, поэтому в перспективе может самостоятельно покрывать значительно большую часть оборонных расходов.

После промежуточных выборов в США, согласно информации, которую я привел, Нетаньяху заговорил уже о значительно более быстром прекращении такой помощи – в 2027 году.

Для израильского оборонного бюджета это не настолько критическая сумма, чтобы ее потеря сделала невозможным финансирование армии. Но политически это очень показательное решение.

Я не исключаю, что подобный подход администрация Трампа будет применять и к другим партнерам. Например, Иордания получает примерно 1,65 миллиарда долларов американской военной помощи в год.

Будут ли пересмотрены и эти соглашения, мне неизвестно. Однако общая тенденция американской политики вполне понятна.

Что касается Украины, то вернемся к главному вопросу Трампа: как завершить эту войну?

Он не видит другого выхода, кроме переговоров с Путиным. И, скорее всего, будет продолжать настаивать на дипломатическом урегулировании, даже если предыдущие попытки не принесут результатов.

Сегодня часто упоминают так называемый корейский сценарий.

Речь идет о прекращении боевых действий примерно по нынешней линии соприкосновения без окончательного политического урегулирования территориального вопроса. Стороны могут не признавать позиции друг друга, но активная фаза войны прекращается.

Это не полноценный мирный договор. Однако "холодное" противостояние, при котором люди перестают гибнуть, все же лучше, чем непрекращающаяся "горячая" война.

Именно в этом направлении, на мой взгляд, и пытается двигаться Трамп.

Но нужно понимать самое главное: Соединенные Штаты не могут самостоятельно определить будущее украинских территорий.

Никто сегодня не может заставить Украину что-то уступить. Украина – вполне самостоятельное демократическое государство. Никто не может заставить ее встать на колени и принять путинские условия.

В переговорах так или иначе будет участвовать и Европа. Я не думаю, что европейские государства останутся в стороне от процесса, от которого напрямую зависит их собственная безопасность.

Для Европы принципиально важным является вопрос международного признания оккупированных территорий. Если согласиться с тем, что одно государство может силой захватить часть другого и получить на это международное одобрение, это создаст чрезвычайно опасный прецедент.

Европейцы понимают, что последствия такого решения могут затронуть и другие страны.

Я вижу здесь историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские государства согласились на территориальные уступки в пользу нацистской Германии.

Тогда многие надеялись, что удовлетворение требований Гитлера позволит избежать большой войны. Но этого не произошло. Немецкая агрессия продолжилась, впоследствии последовало вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война.

Я считаю, что европейские лидеры помнят этот опыт и не хотят повторения подобной ошибки.

Поэтому не думаю, что кто-то способен заставить Украину отказаться от Донбасса, других территорий или согласиться на ликвидацию собственных оборонных возможностей.

Прекращение боевых действий и капитуляция – это разные вещи. Трамп может искать механизм переговоров, но окончательные решения относительно своего будущего должна принимать сама Украина.

Борьба за власть в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство после выборов, которые не дали ни одному политическому блоку убедительного большинства. Действительно ли Биньямин Нетаньяху может потерять пост премьер-министра?

Это не просто теоретическая угроза, а реальная политическая ситуация. Но я бы не спешил делать вывод, что Нетаньяху уже утратил власть.

Четыре года назад в Израиле уже существовало так называемое "правительство перемен", сформированное с участием нынешних оппозиционных партий. Оно продержалось чуть больше года, после чего состоялись досрочные выборы, на которых Нетаньяху вновь победил.

Сейчас возникла похожая проблема: ни один из двух основных политических блоков не имеет достаточного количества депутатов для самостоятельного формирования устойчивой коалиции.

У блока Гади Айзенкота, по приведенным мной подсчетам, на пять мандатов меньше, чем у сил, которые номинально поддерживают Нетаньяху.

Однако к 48 депутатам оппозиционного блока прибавились голоса 19 арабских депутатов Кнессета, которые поддержали предоставление Айзенкоту первоочередной возможности сформировать правительство.

Благодаря этому он получил необходимую поддержку для начала переговоров.

Но я очень сомневаюсь, что ему удастся создать работоспособную коалицию, опирающуюся на арабские партии.

Между этими политическими силами существуют глубокие разногласия по поводу войны, палестинского вопроса и будущего Израиля.

Если Айзенкот попытается сформировать правительство меньшинства при внешней поддержке арабских депутатов, это, на мой взгляд, станет для него чрезвычайно рискованным решением.

Я предполагаю, что такое правительство может быстро утратить стабильность. А политические последствия для самого Айзенкота и его союзников могут быть очень серьезными.

С другой стороны, у блока Нетаньяху также нет достаточного большинства.

Поэтому лучшим вариантом для Израиля я считаю создание широкого правительства национального единства.

Сам Нетаньяху уже выступил с видеообращением, в котором призвал сформировать такое правительство во главе с ним. Он аргументирует это тем, что его партия "Ликуд" имеет наибольшее количество мандатов среди отдельных политических сил.

Я не исключаю, что именно вокруг этого вопроса сейчас будут проходить самые сложные переговоры.

Согласно израильской процедуре, Айзенкот получил 28 дней на формирование коалиции. Если ему не удастся найти необходимую поддержку, право попытаться сформировать правительство может перейти к другому политическому лидеру.

На мой взгляд, Айзенкоту будет очень сложно добиться результата за эти четыре недели.

Поэтому существует два основных сценария. Первый – Израиль вновь столкнется с политическим кризисом и необходимостью проведения очередных выборов.

Но бесконечные избирательные кампании могут серьезно ослабить многих нынешних политических лидеров, прежде всего оппозиционных.

Второй сценарий – партии прекратят взаимные бойкоты, договорятся о компромиссе и сформируют правительство, в которое войдут представители более широкого политического спектра.

Я считаю второй вариант гораздо лучшим.

Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, прекратятся все эти личные бойкоты и политики наконец договорятся. Израилю нужно широкое центристское правительство, которое сможет двигать страну вперед и завершать незаконченные войны.

Отдельным важным вопросом остается создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. Я думаю, что для многих потенциальных участников широкой коалиции это станет одним из главных условий соглашения.

Израиль продолжает жить в условиях сложной ситуации с безопасностью. Поэтому затянувшийся внутриполитический кризис или нестабильное правительство меньшинства могут создать дополнительные проблемы.

Я не могу утверждать, что компромисс обязательно будет найден. Однако надеюсь, что в конечном итоге сформируют правительство национального единства с участием и Нетаньяху, и Айзенкота.

На мой взгляд, это позволило бы преодолеть политический тупик и сосредоточиться на вопросах безопасности, внутренней стабильности и будущего страны.

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