"Цыган" рассказал, как разбивал российские танки в Киевской области
Источник:72 ОМБр им. Черных Запорожцев
Украинские герои храбро уничтожают российских оккупантов и их технику. Истории наших защитников убеждают – россиян в Украине ожидает только неизбежный конец.
Воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев с позывным "Цыган" рассказал, как уничтожал российские танки в Киевской области. Вместе с собратьями он превратил колонну ворона в яркий фейерверк.
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Рассказ "Цигана"
Как рассказал воин, он стал в ряды ВСУ, чтобы защитить свою жену и детей, а также родную землю. Наш защитник заверил – в рядах нашей армии патриоты, готовые дать отпор врагу.
"Цыган" вспомнил, как однажды его подняли в 5 утра и высадили на одном из направлений вместе с товарищем ждать российскую колонну. Впоследствии к ним присоединились танк и БМП.
Я сразу понял, что мы победим. Когда мы их жгли – это был как фейерверк на праздники, – рассказал воин.
Видео рассказа "Цигана":
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