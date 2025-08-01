Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с кандидатом на должность главы Бюро экономической безопасности Александром Цивинским. Он согласился пройти полиграф.

По словам Свириденко, все мы заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие общества и бизнеса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко.

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О чем говорили Свириденко и Цивинский?

Кандидат на должность директора БЭБ встретился с премьером Украины Юлией Свириденко. Она отметила, что кандидатуру Цивинского согласовала конкурсная комиссия, а правительство получило результаты дополнительных проверок.

Чтобы снять все сомнения относительно Цивинского цивилизованным способом, с ним согласовали проверку на полиграфе (детекторе лжи).

Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше,

– говорит Свириденко.

Она выразила надежду принять решение о назначении Цывинского на должность председателя БЭБ на следующей неделе. Это, по ее словам, будет значительным вкладом в перезагрузку отношений между государством и бизнесом.

Подтверждаю: разговор с премьером был конструктивный и по существу. Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед,

– прокомментировал Цивинский.

Что известно об Александре Цивинском?

Еще 25 июня Цывинский стал победителем конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов Второго главного подразделения детективов НАБУ. Он, в частности, руководил спецоперацией "Чистый город". Тогда во время следственных действий детективы смогли разоблачить масштабную схему незаконного завладения землей в Киевской общине.

30 июня украинское правительство не смогло поддержать его назначение. Объяснили это определенными оценками безопасности СБУ, в частности речь шла о том, что родственники Цивинского проживают в России. Парадоксально, но такая особенность не помешала назначить Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Сам Цивинский подтвердил эту информацию, но отметил, что с родней не общается. Позже комиссия повторно представила его кандидатуру.