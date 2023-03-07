В бою погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Воин стал первым добровольцем, получившим звание героя Украины

О смерти героя сообщил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом.

Обратите внимание Оккупанты жестоко расстреляли украинского пленника: все, что известно о трагедии

Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины.

"Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", – добавил украинский лидер.

До последнего мгновения "Да Винчи" защищал Украину

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким погибшего героя. Вечная память.

Коцюбайло начал защищать Украину от российских окупантов еще в 2014 году. Тогда ему было всего 18 лет. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт.

Тогда "Да Винчи" оборонял Украину в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". На фронте Коцюбайло провел годы. Однажды герой не был в тылу 10 месяцев. Признался, что когда уехал с фронта, даже не понимал, как на заправке купить кофе.

В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение – танковым снарядом. Уже после трех месяцев реабилитации Коцюбайло вернулся на фронт. Впоследствии стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора".

В 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины.



Зеленский и Коцюбайло в Раде / Офис Президента

Тогда герой написал в фейсбуке, что в этот день наградили всех добровольцев. Каждого, кто в 2014 году начал защищать Украину.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину герой продолжил оборонять Украину. В частности, на Киевщине и в Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи. Впоследствии "Да Винчи" защищал Бахмут. Герой рассказывал, как вместе с побратимами разбили группу вагнеровцев.



"Да Винчи" с побратимами в Балаклее / "Новинарня"

Что "Да Винчи" говорил о победе

Коцюбайло прогнозировал, что зима и лето 2023 будут тяжелыми. В то же время у Украины есть большие шансы освободить от российских оккупантов Крым. А после победы потребуется качественная работа внутри страны.

"Да Винчи" считал, что логическое завершение всего будет только тогда, когда Россия развалится.