"Да Винчи" Герой Украины: Зеленский вручил ряд наград к годовщине референдума за независимость

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград по случаю 30-й годовщины проведения референдума за независимость Украины. Среди тех, кто получил награду – доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Указом президента добровольцу "Правого сектора" с позывным "Да Винчи" присвоили звание Героя Украины. Орден Владимир Зеленский вручил после обращения к Верховной Раде 1 декабря.

Обратите внимание Зеленский выступил с трибуны Верховной Рады: о чем говорил президент

Врученные президентом награды

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Коцюбайло с Ивано-Франковщины, который в 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" за мужество и личный вклад в защиту государства.



Вручение ордена Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Также президент Владимир Зеленский вручил ряд наград деятелям за личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие, за весомые трудовые достижения и высокий профессионализм. Награды получили:

Борис Гринев – директор Института сцинтилляционных исследований Национальной академии наук Украины и академик НАН. Орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

– директор Института сцинтилляционных исследований Национальной академии наук Украины и академик НАН. IV степени. Михаил Бондарь – главный инженер и первый заместитель гендиректора конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля (Днепр). Орден "За заслуги" II степени.

– главный инженер и первый заместитель гендиректора конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля (Днепр). II степени. Вячеслав Похвальський – глава Запорожской ОГА в 1992 – 1998 годах, руководитель комитета по вопросам проведения референдума 1 декабря 1991 года в Запорожской области. Орден "За заслуги" II степени.

– глава Запорожской ОГА в 1992 – 1998 годах, руководитель комитета по вопросам проведения референдума 1 декабря 1991 года в Запорожской области. II степени. Леонтий Сандуляк – соавтор Акта провозглашения независимости Украины (Черновцы). Орден "За заслуги" II степени.

– соавтор Акта провозглашения независимости Украины (Черновцы). II степени. Юрий Мандрыка – инженер "Водопроекта" (Винница). Орден "За заслуги" III степени.

– инженер "Водопроекта" (Винница). III степени. Игорь Мочалов – глава наблюдательного совета ОО "Полтавские семьи павших защитников Украины". Орден "За заслуги" III степени.

– глава наблюдательного совета ОО "Полтавские семьи павших защитников Украины". III степени. Василий Новак – директор Института патологии крови и трансфузионной медицины НАН Украины. Орден "За заслуги" III степени.

– директор Института патологии крови и трансфузионной медицины НАН Украины. III степени. Степан Чомко – глава ОО "Ивано-Франковский областной союз членов семей умерших и без вести пропавших в зоне АТО". Орден "За заслуги" III степени.



Награждение Степана Чомко / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Награждение орденом княгини Ольги

Президент Владимир Зеленский вручил ордена княгини Ольги III степени женщинам за деятельность в разных сферах. Среди них – военные, общественные активистки и чиновницы. Среди них:

Наталья Булах – начальница медицинской службы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад". Капитан медицинской службы.



Награждение Натальи Булах / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Людмила Ковриженко – воспитательница детского дома семейного типа в Луганской области.



Награждение Людмилы Ковриженко / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Наталья Харченко – глава правления ОО "Несокрушимые матери Украины" (Киев).

– глава правления ОО "Несокрушимые матери Украины" (Киев). Раиса Шанская – член правления ОО "Единая семья Чернговщины".



Награждение Раисы Шанской / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Наталья Янко – главный государственный санитарный врач Волынской области.

Почетные звания

Валентина Скляр-Кондрашевская – артистка дуэта "Неопалимая купина" (Киевская область). Народная артистка Украины.

– артистка дуэта "Неопалимая купина" (Киевская область). Народная артистка Украины. Татьяна Ластовецкая – главный хормейстер Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. Заслуженная артистка Украины.

– главный хормейстер Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. Заслуженная артистка Украины. Юрий Вербовецкий – руководитель архитектурной мастерской в Тернопольской области. Заслуженный архитектор Украины.

– руководитель архитектурной мастерской в Тернопольской области. Заслуженный архитектор Украины. Ирина Савчук – учительница Краматорской украинской гимназии Краматорского городского совета. Заслуженная учительница Украины.



Награждение Ирины Савчук / Фото Валентины Полищук / 24 канал