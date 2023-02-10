Есть перспектива получить самолеты: чего ожидать от "Рамштайна-9"

14 февраля пройдет девятое заседание в формате Рамштайн. В частности, ожидается принятие организационных моментов по поставкам военной помощи Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что принять решение о передаче техники недостаточно, необходимо провести огромную подготовительную работу.

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Ступак отметил, главное, что вопрос об авиации сейчас рассматривается и стоит на повестке дня. Вопрос двигается, хоть и не быстро.

Важная подготовка

Подготовка пилотов и техников для управления и эксплуатации западных истребителей требует немало времени, подчеркнул Ступак. Кроме того, для самолетов необходимо обеспечение запасными частями, ракетами и т.п.

Возможно, сначала обучение будет проходить на более простых самолетах, которыми сейчас пользуются в НАТО для того, чтобы потом пересадить их на один из вариантов самолетов, которые у них есть на вооружении – F-16, Eurofighter Typhoon, Gripen и т.д.

– добавил эксперт.

Ступак о вопросах авиации для Украины: смотреть видео

Какое оружие и технику может передать Великобритания

По словам Ступака, сейчас важно, что Украина может получить самолеты-разведчики, радар которых позволяет видеть несколько сотен километров вглубь территории и отличать танк от БМП. Для Украины это будет очень своевременно.

Очень большие надежды у меня на разнообразное дальнобойное оружие, которое есть на вооружении в Великобритании,

– заметил говорящий.

Это могут быть не Atacms, а другое оружие, которое сможет уничтожать склады с боеприпасами россиян по дистанции сто плюс километров, подытожил Ступак.

Украина может получить военную авиацию от Запада