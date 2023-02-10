Есть перспектива получить самолеты: чего ожидать от "Рамштайна-9"
14 февраля пройдет девятое заседание в формате Рамштайн. В частности, ожидается принятие организационных моментов по поставкам военной помощи Украине.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что принять решение о передаче техники недостаточно, необходимо провести огромную подготовительную работу.
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Ступак отметил, главное, что вопрос об авиации сейчас рассматривается и стоит на повестке дня. Вопрос двигается, хоть и не быстро.
Важная подготовка
Подготовка пилотов и техников для управления и эксплуатации западных истребителей требует немало времени, подчеркнул Ступак. Кроме того, для самолетов необходимо обеспечение запасными частями, ракетами и т.п.
Возможно, сначала обучение будет проходить на более простых самолетах, которыми сейчас пользуются в НАТО для того, чтобы потом пересадить их на один из вариантов самолетов, которые у них есть на вооружении – F-16, Eurofighter Typhoon, Gripen и т.д.
– добавил эксперт.
Ступак о вопросах авиации для Украины: смотреть видео
Какое оружие и технику может передать Великобритания
По словам Ступака, сейчас важно, что Украина может получить самолеты-разведчики, радар которых позволяет видеть несколько сотен километров вглубь территории и отличать танк от БМП. Для Украины это будет очень своевременно.
Очень большие надежды у меня на разнообразное дальнобойное оружие, которое есть на вооружении в Великобритании,
– заметил говорящий.
Это могут быть не Atacms, а другое оружие, которое сможет уничтожать склады с боеприпасами россиян по дистанции сто плюс километров, подытожил Ступак.
Украина может получить военную авиацию от Запада
- Великобритания может первой объявить о передаче самолетов. По мнению полковника ВСУ в запасе, военного эксперта, летчика-инструктора Романа Свитана, есть 2 позиции, которые могут передать нам без больших убытков для себя.
- Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы предоставить истребители. По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас находятся в Словакии.
- Польша заявила, что готова передать Украине самолеты F-16, но не будут делать это первой, а хочет, чтобы другие страны НАТО приняли аналогичные решения.