Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Он считает, что не стоит ожидать "прорывов" от нового "Рамштайна", который пройдет уже через неделю.
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По его словам, среди партнеров идет серьезная дискуссия. Он скептически относится к предоставлению нам авиации в ближайшее время и считает, что, скорее всего, на "Рамштайне" мы приблизимся к этому шагу.
Саакян назвал возможные сценарии по авиации на "Рамштайне":
- союзники могут, например, заявить о готовности обеспечить обучение наших пилотов,
- или начнут коммуникацию по поводу того, какие именно самолеты может получить Украина.
Например, определенные страны могут взять на себя гарантии проинвентаризировать возможности передачи авиации Украине, сколько у них самолетов на производстве и т.д.
– предполагает политолог.
Хотя все же эксперт надеется, что Украине предоставят авиацию в результате встречи "Рамштайн-9".
"Вместе с тем мой оптимизм по получению самолетов базируется на другой информации и с "Рамштайном" это не совсем связано, а с Мюнхенской конференцией. На полях этой конференции состоятся конкретные встречи и дискуссии, и на этой площадке Украина может продвинуться в вопросе авиации", – говорит Саакян.
По его мнению, есть еще двусторонние коммуникации, работа по разным ведомствам, и здесь есть поводы для оптимизма.
Влияют ли на помощь коррупционные скандалы
Политолог добавил, что какие бы коррупционные скандалы ни были в Украине, военная поддержка Запада будет продолжаться. "В то же время ее качество, интенсивность и готовность помогать "в долгую" будут зависеть от нашего реноме (репутации – 24 Канал)", – сказал он.
Саакян считает, что коррупционными скандалами Украина не портит уже сейчас свою поддержку, но "мы ослабляем наши позиции на будущее".
Поэтому сейчас и "Рамштайн", и Мюнхенская конференция пройдут для Украины хорошо, мы еще в "хвосте инерции" и сейчас крепости еще есть. Но надо быть осторожными, потому что мы ситуацию вокруг Минобороны попали в "болезненную рану", которую мы пытались игнорировать,
– заявил политолог.
Предоставление Украине истребителей F-16: коротко
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По его словам, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж и большая цифра.
- После этого Джо Байден, отвечая на вопрос, будут ли США передавать истребители Украине ответил: "Нет". Впоследствии издание CNN заявило, что США не против отправления F-16 по Украине и дают зеленый свет союзникам.
- Кроме того, перед заявлением Риши Сунака его спикер заявил, что отправка истребителей может быть нецелесообразной спустя длительное время подготовки.
- В то же время министр обороны Алексей Резников недавно рассказал, что сейчас продолжаются переговоры о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации. "Что это будет - F-16 или Gripen - это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", - заявил он.