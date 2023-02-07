Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Он считает, что не стоит ожидать "прорывов" от нового "Рамштайна", который пройдет уже через неделю.

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По его словам, среди партнеров идет серьезная дискуссия. Он скептически относится к предоставлению нам авиации в ближайшее время и считает, что, скорее всего, на "Рамштайне" мы приблизимся к этому шагу.

Саакян назвал возможные сценарии по авиации на "Рамштайне":

  • союзники могут, например, заявить о готовности обеспечить обучение наших пилотов,
  • или начнут коммуникацию по поводу того, какие именно самолеты может получить Украина.

Например, определенные страны могут взять на себя гарантии проинвентаризировать возможности передачи авиации Украине, сколько у них самолетов на производстве и т.д.
– предполагает политолог.

Хотя все же эксперт надеется, что Украине предоставят авиацию в результате встречи "Рамштайн-9".

"Вместе с тем мой оптимизм по получению самолетов базируется на другой информации и с "Рамштайном" это не совсем связано, а с Мюнхенской конференцией. На полях этой конференции состоятся конкретные встречи и дискуссии, и на этой площадке Украина может продвинуться в вопросе авиации", – говорит Саакян.

По его мнению, есть еще двусторонние коммуникации, работа по разным ведомствам, и здесь есть поводы для оптимизма.

Влияют ли на помощь коррупционные скандалы

Политолог добавил, что какие бы коррупционные скандалы ни были в Украине, военная поддержка Запада будет продолжаться. "В то же время ее качество, интенсивность и готовность помогать "в долгую" будут зависеть от нашего реноме (репутации – 24 Канал)", – сказал он.

Саакян считает, что коррупционными скандалами Украина не портит уже сейчас свою поддержку, но "мы ослабляем наши позиции на будущее".

Поэтому сейчас и "Рамштайн", и Мюнхенская конференция пройдут для Украины хорошо, мы еще в "хвосте инерции" и сейчас крепости еще есть. Но надо быть осторожными, потому что мы ситуацию вокруг Минобороны попали в "болезненную рану", которую мы пытались игнорировать,
– заявил политолог.

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