Ответ на этот вопрос дал заместитель начальника Кировоградского ОТЦК и СП Андрей Лысенко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Да, это означает 100% попадание (в выбранную бригаду – 24 Канал), но после соответствующего учебного центра,

– отметил Андрей Лысенко.

По его словам, после того, как человек пройдет базовую общую военную подготовку, профессиональную подготовку и только тогда он идет в воинскую часть той, которую он выбрал.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о продлении законов о мобилизации и военного положения в Украине. Документы президент Украины подписал 6 ноября. Детали читайте в материале 24 Канала.