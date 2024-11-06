Відповідь на це питання дав заступник начальника Кіровоградського ОТЦК та СП Андрій Лисенко в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Так, це означає 100% потрапляння (в обрану бригаду – 24 Канал), але після відповідного навчального центру,

– зазначив Андрій Лисенко.

За його словами, після того, як людина пройде базову загальну військову підготовку, фахову підготовку і тільки тоді вона йде до військової частини тої, яку вона обрала.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закони про продовження законів про мобілізацію та воєнного стану в Україні. Документи президент України підписав 6 листопада. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.