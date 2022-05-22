Дает знак за 3 – 5 минут до атаки: с терробороновцами в горячей точке служит собачка Белка

Ряды терробороны активно поддерживают и четвероногие друзья - в одной из бригад ТРО с начала полномасштабной войны служит собака Белка, которая может предсказать российские обстрелы.

Белка присоединилась к территориальной обороне 28 февраля, на 4 день полномасштабной войны России против Украины. Ее нашли щенкам на позициях украинские бойцы.

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Сейчас четырехлапая умница работает вместе с бойцами ТРО – у нее большое чувство опасности и регулярно помогает украинским защитникам.

Собачку Белку лунным голодным щенкам нашли где-то на позициях 28 февраля. Сейчас она помогает бойцам – позиции находятся под постоянными российскими обстрелами и каждый раз, за 3-5 минут до начала, она дает знак,

– рассказали в ТРО Вооруженных Сил Украины.

Вместе с Белкой службу в 123 бригаде Сил ТРО несут друзья с позывными "Змей" и "Тренер".

"Змей" - опытный боец из Николаева, который уже успел повоевать с россиянами 2014 года на Донбассе. До войны он являлся владельцем строительной фирмы, а теперь стоит на обороне Украины.

"Тренером" зовут известного и уважаемого среди николаевских болельщиков футбольного арбитра. 21 мая "Тренеру" удалось обезвредить вражескую растяжку, угрожавшую жизни и здоровью украинцев.

Белка вместе с бойцами ТРО работает для того, чтобы Украина как можно быстрее победила захватчиков.

Четвероногие звезды в ВСУ

Самой известной собакой войны смело можно считать боевого пса Патрона – одного из живых символов полномасштабного вторжения агрессора и преданной борьбы украинцев против России.

2-летняя собачка, которая имеет кличку Патрон – это собака-винюхатель взрывчатки и талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, к 19 марта Патрон успел обнаружить более 90 единиц взрывчатки, разбросанной российскими захватчиками во время ухода из Чернигова.

Патрон имеет свой именной жилет с ручкой – так спасателям можно легко переносить собачку, не заставляя ее уставать. Также у Патрона есть страница в инстаграмме – за его работой уже следят более 60 тысяч фолловеров в соцсети.

Патрон стал одним из символов украинского сопротивления захватническим действиям России, а также любимцем художников из Украины и мира. Песика изобразили на десятках художественных работ. Кроме того, Укрпочта анонсировала коллекционную марку с псом Патроном.

Интересный факт – Патрон особенно эффективен при разминировании территории, поскольку его веса не хватает для того, чтобы вражеская мина сдетонировала. Так крошечная собачка оставляет в безопасности спасателей.

Кроме того, Украина знает еще одного четырехлапого разминировщика – немецкого овчура Алмаза, который только недавно поступил на службу, и уже демонстрирует незаурядные результаты. На счету молодого Алмаза – уже не одна обнаруженная мина.

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