Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что антироссийские погромы происходят и в российской армии. Ведь там часто сплачиваются представители разных национальностей, которые не любят именно россиян.

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Дестабилизация в России возможна

Как отметил Чаленко, ситуация в России может дестабилизироваться в разных регионах. Это может быть и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Кавказе. Многие недовольны тамошней властью.

Многие недовольны и в других регионах, не принадлежащих России. К примеру, в Северной Осетии. Поверьте, там ситуация тоже нестабильная. Все может начаться тогда, когда Кремль станет слабее. Как только пойдет слабость на федеральном уровне, то все попадает как домино,

– отметил Чаленко.

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Не стоит ожидать, что все эти процессы состоятся прямо в ближайшее время. Но сейчас планомерно нарастает напряжение между Кремлем и другими субъектами России.

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