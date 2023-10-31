Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що антиросійські погроми стаються і в російській армії. Адже там часто гуртуються представники різних національностей, які не полюбляють саме росіян.
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Дестабілізація в Росії можлива
Як наголосив Чаленко, ситуація в Росії може дестабілізуватися в різних регіонах. Це можливо і на Далекому Сході, і в Сибірі, і на Кавказі. Багато де незадоволені тамтешньою владою.
Багато невдоволених є і в інших регіонах, які не належать Росії. До прикладу, в Північній Осетії. Повірте, там ситуація теж нестабільна. Все може початися тоді, коли Кремль послабиться. Як тільки піде слабкість на федеральному рівні, то все попадає як доміно,
– зазначив Чаленко.
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Не варто очікувати, що ці всі процеси відбудуться прямо найближчим часом. Але зараз планомірно наростає напруження між Кремлем та іншими суб'єктами Росії.
Погроми в Дагестані: коротко
- 29 жовтня до Дагестану мав прибути рейс Ізраїлю. Тоді серед місцевих поширилися чутки, що на ньому прилетять біженці з Ізраїлю. Населення почало бунтувати.
- Вони взяли штурмом аеропорт та зайшли на злітно-посадкову смугу у пошуку жителів Ізраїлю. Сполучені Штати засудили погром в аеропорту Махачкали.
- Російська влада не знала, як реагувати на такий погром. Тому вони одразу почали нахабно і безпідставно все спихати на Україну.