В Дагестане собираются устроить "майдан": потребуют остановить мобилизацию для Кавказа

На фоне мобилизации в россии в Дагестане собираются устроить майдан. Местные жители потребуют остановить мобилизацию для Кавказа.

В соцсетях люди пишут, что настроены решительно. Местные жители подчеркнули, что молчали слишком долго и сами довели ситуацию до того, что власти решили "утилизировать" их детей.

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В частности, протест уже начался в Махачкале. Пока люди настроены решительно. Местные правоохранители уже заметно нервничают.

Протесты в Махачкале: смотрите видео

В Дагестане начались протесты: смотрите видео

В местных телеграм-каналах людей призывают не быть пассивными и препятствовать задержанию других. Тогда каждый протестующий будет знать, что сможет получить помощь. Также людям рекомендуют воспользоваться масками, чтобы закрыть лицо.

В сети публикуют кадры жестоких задержаний. У одной из протестующих произошел приступ.

Около 17:15 в сети сообщили, что правоохранители открыли огонь.

Силовики открыли огонь в Дагестане: смотрите видео

Жестокость силовиков во время акции протестов только растет. Сообщают, что у одного из задержанных – ребенок, которому всего 1,5 месяца. В то же время люди не планируют останавливаться.

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