Дагестанские росгвардейцы стали удобрением для украинской земли – фото

26 марта 2022 , 06:30
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Военные страны-оккупанта из Дагестана не смогли побороть украинских защитников и погибли на территории Украины. О потерях 128 бригады сообщил Последний Блокпост.

Оккупанты из северо-восточной части Кавказа получили безумный отпор от украинского сопротивления. Бойцы вражеской 128 бригады погибли.

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От погибшей бригады остались документы, жетоны и немного оружия. Трофейный боезапас получат украинские военные.

Трофейное оружие / Фото Последний Блокпост

Документы разбитой бригады / Фото Последний Блокпост

Жетоны погибших дагестанцев / Фото Последний Блокпост

Список личного состава дагестанцев / Фото Последний Блокпост

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Автор: Ярослава Прадід