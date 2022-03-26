Дагестанские росгвардейцы стали удобрением для украинской земли – фото
26 марта 2022 , 06:30Читати новину українською
Военные страны-оккупанта из Дагестана не смогли побороть украинских защитников и погибли на территории Украины. О потерях 128 бригады сообщил Последний Блокпост.
Оккупанты из северо-восточной части Кавказа получили безумный отпор от украинского сопротивления. Бойцы вражеской 128 бригады погибли.
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От погибшей бригады остались документы, жетоны и немного оружия. Трофейный боезапас получат украинские военные.
Трофейное оружие / Фото Последний Блокпост
Документы разбитой бригады / Фото Последний Блокпост
Жетоны погибших дагестанцев / Фото Последний Блокпост
Список личного состава дагестанцев / Фото Последний Блокпост
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