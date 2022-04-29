"Присоединение к Польше" и "похищение священника": дайджест фейков суток от россиян

Специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины сформировали список фейков, дезинформационных вбросов и манипуляций, созданных наемниками Кремля в течение суток 28 апреля.

1 – уголовное дело против националистов

В российских СМИ началась распространяться информация, что якобы руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил специалистам "возбудить уголовное дело по факту похищения священнослужителя украинскими националистами".

Это – манипуляция!

По данным ЦПД Украины, с начала полномасштабной агрессивной войны России против Украины одним из инструментов легализации откровенных фейков и манипуляций российской пропаганды является следственный комитет России.

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2 – присоединение Польшей западных земель Украины

Вчера Минобороны Польши сообщило, что с 1 мая на территории государства состоятся военные учения Вооруженных сил Польши. Российская пропаганда не смогла пройти мимо этой новости и создала очередной информационный вброс. Руководитель российской разведки заявил о планах Польши на присоединение к своему составу западных земель Украины как "своих исторических владений".

Это – дезинформация!

Польские власти уже отреагировали на этот вброс. Представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин отметил, что Россия уже не первый год кормит свое общество этой ложью. В частности, таким образом российские власти пытаются поссорить украинский и польский народы. А также подать Запад как агрессора, а Польшу – как государство, разжигающее войну и представляющее угрозу для НАТО и Европы.

3 – ВСУ обстреливает гражданских украинцев

По данным Министерства обороны России, в городе Лиман Донецкой области "подразделения ВСУ из окрестностей обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий".

Также минобороны сообщило, что "журналисты с безопасных мест осуществляют видеосъемку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры", а отснятый материал будут использовать для подготовки репортажей с фейковыми новостями о "преступлениях российских военных".

Это – фейк!

Конечно же, это фейк. В который раз российская пропаганда сеет эту информацию, что украинская армия обстреливает гражданских украинцев. А ведь мы напомним, что ВСУ защищают граждан Украины от российской агрессии, а не самих от себя.

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