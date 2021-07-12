Дал взятку и просил вернуть: чиновника Генпрокуратуры приговорили к 2 годам

Бывшему чиновнику Генпрокуратуры Высший антикоррупционный суд дал 2 года тюрьмы. Все потому, что он предлагал взятку служащему.

Коллегия судей вынесла приговор 12 июля. Он касался бывшего начальника отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры.

Кстати Директора Регистра судоходства Украины задержали на взятке

Кого осудили

В суде не указали имя осужденного. Однако, по данным источников "Украинской правды", говорится о Аполлинарии Нагалевском.

Какой была взятка

В декабре 2016 года обвиняемый дал посреднику 5 тысяч долларов за то, чтобы тот передал их должностным лицам Госаудитслужбы.

Нагалевский хотел повлиять на внеплановую выездную ревизию по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры.

Схема должностных лиц

Центр противодействия коррупции утверждает, что в 2015 году должностные лица прокуратуры растратили 1,8 миллиона гривен бюджета. Они якобы перечислили деньги трех фирмам за невыполненные работы. В частности, "АРМАТЕХ Строй", "Будконсалт Плюс", "Укринжиниринг Вин".

Нагалевский попросил своего знакомого из Счетной палаты повлиять на исполняющего обязанности первого заместителя Государственной аудиторской службы Станислава Косинова, который контролировал ревизию. Взамен чиновник предлагал взятку.

Нагалевский просил вернуть деньги

Обвиняемый даже попросил вернуть ему 5 тысяч долларов, поскольку не заметил изменений в работе ревизоров. Нагалевский якобы утверждал, что нашел других людей, которые дадут ему необходимые результаты.

Именно после возврата денег Нагалевского задержали.