Колегія суддів ухвалила вирок 12 липня. Він стосувався колишнього начальника відділу управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури.

До речі Директора Регістру судноплавства України затримали на хабарі

Кого засудили

У суді не вказали ім'я засудженого. Однак, за даними джерел "Української правди", мовиться про Аполлінарія Нагалевського.

Який був хабар

У грудні 2016 року обвинувачений дав посереднику 5 тисяч доларів за те, щоб той передав їх посадовцям Держаудитслужби.

Нагалевський хотів повпливати на позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності Генпрокуратури.

Схема посадовців

Центр протидії корупції стверджує, що у 2015 році посадовці прокуратури розтратили 1,8 мільйона гривень бюджету. Вони нібито перерахували гроші трьох фірмам за невиконані роботи. Зокрема, "Арматех Буд", "Будконсалт Плюс", "Укрінжинірінг Він".

Нагалевський попросив свого знайомого з Рахункової палати вплинути на виконувача обов'язків першого заступника Державної аудиторської служби Станіслава Косінова, який контролював ревізію. Натомість чиновник пропонував хабар.

Нагалевський просив повернути гроші

Обвинувачений навіть попросив повернути йому 5 тисяч доларів, оскільки не помітив змін у роботі ревізорів. Нагалевський начебто стверджував, що знайшов інших людей, які дадуть йому потрібні результати.

Саме після повернення грошей Нагалевського затримали.