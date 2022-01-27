Далее – подушки, – Кличко назвал шуткой военную помощь Германии

27 января 2022 , 09:06
Читати новину українською

Источник:

Bild

Накануне в Германии заявили, что доставят Украине 5 тысяч защитных касок. Виталий Кличко назвал такую военную помощь шуткой.

О своей реакции на помощь от Берлина Киеву в условиях угрозы полномасштабного вторжения со стороны России мэр столицы Виталий Кличко рассказал изданию.

Читайте также Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО

Кличко о военной помощи Германии

5 000 касок – это просто шутка. Какую помощь Германия хочет отправить дальше? Подушки,
– заявил мэр Киева.

Кличко отметил, что немецкое правительство так и не поняло, что происходит на границе Украины, куда Россия стягивает войска и технику. "Действия правительства Германии просто лишают меня дара речи", – добавил политик.

Напомним, о выделении Берлином касок для Украины стало известно 26 января.

Каски от Германии и блокировка поставки оружия: кратко

Обратите внимание – как Германия раскалывает Запад: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська