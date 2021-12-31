Далека от завершения, – в Москве цинично высказались о войне на Донбассе

В России цинично заявили, что в ближайшее время рассчитывать на мир на Донбассе не стоит. К тому же, там снова засыпали необоснованными обвинениями в сторону Украины.

Возмутительное заявление накануне Нового года сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он назвал войну на Донбассе "далекой от завершения".

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Что Лавров говорит о войне на Донбассе

Чиновник страны-агрессорки пытался упрекнуть из-за этого украинские власти. Он дерзко утверждал, что именно Киев не хочет совершать шаги, которые помогут урегулировать конфликт на Донбассе. Лавров, как и остальные российские чиновники, говорил о безальтернативной основе минских договоренностей.

Война, которая продолжается в Украине уже восьмой год, далека от завершения,

– цинично подчеркнул он.

На этом заявления главы российского МИД не завершились. Он также решил, что якобы видит в действиях нашей страны некие "милитаристские стремления".

Что этому предшествовало: другие абсурдные заявления

Именно Кремль в 2014 развязал войну против Украины. Ряд журналистских расследований подтверждает присутствие на Донбассе кадровых российских военных.

Ранее Лавров заявил, что Россия вмешается в конфликт на Донбассе "из-за провокаций Киева" и даст на них адекватный ответ. Он назвал Украину "агрессивно настроенной". Ранее в Москве заверили, что готовы применить армию за рубежом для "защиты своих граждан". Похоже, таким образом Кремль пытается оправдать продолжение агрессии.

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