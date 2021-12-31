Обурливу заяву напередодні Нового року зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він назвав війну на Донбасі "далекою від завершення".
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Що Лавров каже про війну на Донбасі
Урядовець стсиви-агресорки намагався дорікнути через це українській владі. Він зухвало стверджував, що саме Київ не хоче здійснювати кроків, які допоможуть врегулювати конфлікт на Донбасі. Лавров, як і решта російських чиновників, говорив про безальтернативну основу мінських домовленостей.
Війна, яка триває в Україні вже восьмий рік, є далекою від завершення,
– цинічно наголосив він.
На цьому заяви очільника російського МЗС не завершилися. Він також вирішив поскаржився, що нібито бачить у діях нашої держааи якісь "мілітаристські прагнення".
Що цьому передувало: інші абсурдні заяви
Раніше Лавров заявив, що Росія "втрутиться у конфлікт на Донбасі" через "провокації Києва" й дасть на них "адекватну відповідь. Натомість він назвав Україну "агресивно налаштованою". Раніше у Москві запевнили, що готові застосувати армію за кордоном для "захисту своїх громадян". Сходе, у такий спосіб Кремль намагається виправдати продовження агресії.
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