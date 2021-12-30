Представниця російського МЗС Захарова зробила маразматичну заяву про те, що в Україні "продовжили лінію на встановлення тотальної цензури". Про це вона сказала на брифінгу 30 грудня.

Читайте також Трансляцію каналів Шуфрича "Першого незалежного" та UkrLive припинили після введення санкцій

На цьому дипломатка не зупинилася і намагалася переконати, що у нашій державі "повністю зачищають інформаційний простір від неугодних ЗМІ та позбавляють права голосу всіх інакодумців".

Заходи (санкції – 24 канал) передбачають блокування активів, призупинення торгових операцій, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також анулювання ліцензій,

– додала Захарова.

Зверніть увагу! Обмеження ввели терміном на 5 років і вони стосуються товариства "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Компанії пов'язані з нардепами Медведчуком, Козаком і Шуфричем.

Санкції проти медведчуківських каналів

Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року ввела санкції проти бізнес-партнера нардепа від ОПЗЖ Медведчука – Козака. Через це канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення, оскільки були частиною власності соратника кума Путіна.

Колишні працівники заблокованих каналів буцімто об'єдналися та створили телеканал "Перший незалежний". У вересні 2021 року 60% його акцій купив колега Медведчука – Шуфрич.

Згодом він виправдав цю "покупку" тим, що нібито зробив це "на прохання журналістів каналу".

Як медведчуківські канали потрапили під санкції: дивіться відео