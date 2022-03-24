Далеко не убегут: на Черниговщине ВСУ уничтожили 2 "Тигра", танк и КамАЗ оккупантов
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские военные встретили очередных рашистов в лесах Черниговщины. Теперь "потерянные" останутся здесь навечно.
В результате удачной операции наши ВСУ уничтожили по меньшей мере два вражеских бронеавтомобиля "Тигр", а также танк и "КамАЗ" российской орды.
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Об очередном успехе защитников Северщины сообщили в оперативном командовании "Север".
Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не убегут,
– заверили в "Севере".
Там также показали фото точной работы украинских военных по вражеской колонне.
ВСУ в очередной раз разбили технику орков / Фото командования "Север"
Тем временем в России пытаются скрыть реальные потери среди своей армии. Но даже пропаганда дает сбои.
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