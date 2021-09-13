Дали команду проверить, – Данилов о российской сети Mere в Украине
13 сентября 2021 , 23:25Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Алексей Данилов назвал фейком информацию, что в Украине якобы работает сеть российских супермаркетов Mere. По словам секретаря СНБО, это одна из составляющих гибридной войны.
Данилов отметил, что СНБО отслеживает и проверяет такие вещи. В то же время информация о работе Mere не подтвердилась.
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Это один из фейков, который нам забросили, что якобы работает эта сеть. Покажите, где эта сеть, где эта сеть существует. И эти ники, это одна из, скажем так, составляющих гибридной войны,
– рассказал Данилов.
Он отметил: ежедневно эта гибридная война продолжает набирать обороты.
Mere в Украине: главное
- Открытие российской сети супермаркетов Mere в Украине анонсировали летом 2021 года. Тогда речь шла о старте работы сразу 40 магазинов.
- Впоследствии сообщили о возможном открытии магазина Mere в Николаеве. Тогда Данилов пригрозил местной власти. Мэр Александр Сенкевич в ответ заявил, что не понимает, как мэр или городской совет может запретить работу магазина.
- Впоследствии секретарь СНБО назвал возможное открытие Mere в Николаеве операцией спецслужб России.
- В августе сообщили, что российские супермаркеты заработали в Никополе и Павлограде Днепропетровской области.