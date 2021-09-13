Дали команду проверить, – Данилов о российской сети Mere в Украине

Алексей Данилов назвал фейком информацию, что в Украине якобы работает сеть российских супермаркетов Mere. По словам секретаря СНБО, это одна из составляющих гибридной войны.

Данилов отметил, что СНБО отслеживает и проверяет такие вещи. В то же время информация о работе Mere не подтвердилась.

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Это один из фейков, который нам забросили, что якобы работает эта сеть. Покажите, где эта сеть, где эта сеть существует. И эти ники, это одна из, скажем так, составляющих гибридной войны,

– рассказал Данилов.

Он отметил: ежедневно эта гибридная война продолжает набирать обороты.

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