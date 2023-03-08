Дали на выполнение час: в Грузии участники протестов поставили ультиматум власти, – СМИ

8 марта 2023, 19:09
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Formula NEWS

Митингующие в Грузии вечером 8 марта поставили властям ультиматум. Необходимо выполнить два требования.

В Грузии не утихают протесты. Люди вышли на улицы, чтобы сказать "нет" скандальному закону, написанному в лучших традициях страны-террориста – России.

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Протестующие имеют два требования

У грузинских властей есть час, чтобы:

  • отозвать закон об иноагентах из парламента;
  • освободить всех протестующих, задержанных 7 марта.

Если же этого не сделают, протестующие заявили, что готовы перейти к "другим шагам".

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В МИД Украины подчеркнули, что внимательно следят за протестами в Грузии. Ведомство выразило солидарность с грузинским народом, который стремится продолжить развитие европейского будущего Грузии.

Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.
– говорится в сообщении.

Заметьте! Саломе Зурабишвили – президент Грузии – подчеркнула, что не поддерживает скандальный закон и ветирует его.
Автор: Мар'яна Бекало