Дальнобойное оружие ускорит завершение войны: что побудит Запад предоставить его Украине

В январе состоится 8 встреча группы по безопасности и обороне в формате "Рамштайн". На заседании наши партнеры могут согласовать количество боеприпасов и пути их поставки в Украину и это будет позитивом для нас.

Однако на встрече наши представители также могут объяснить, что Украине необходимо дальнобойное вооружение для ускорения завершения войны. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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Что может побудить Запад предоставить нам дальнобойное оружие

Так, когда ВСУ использовали именно украинское, а не наших партнеров, высокоточное и дальнобойное оружие для уничтожения вражеских объектов на большом расстоянии, то доказали, что "имея возможность атаковать Москву – мы не атаковали гражданские объекты".

А это была одна из причин, почему западные партнеры не предоставляли Украине дальнобойное оружие. Возможно, сейчас это побудит союзников нашего государства принять другое решение.

Нам это (дальнобойное оружие – 24 канал) крайне необходимо, ведь если мы будем уничтожать только то, что расположено возле границ или внутри нашей страны на оккупированных территориях, эта война будет длиться очень долго,

– заметил военный аналитик.

Гетьман объяснил, что будет побуждать партнеров предоставить нам дальнобойное оружие: смотрите видео

Почему ВСУ необходимо дальнобойное вооружение

По словам военного аналитика, если ВСУ удастся отодвинуть логистические базы и центры управления российских оккупантов на 300 – 500 километров, то с такого расстояния россияне не смогут руководить боем. В таком случае вражеские части, которые останутся на оккупированных территориях Украины, будут находиться без управления и поставок.

Следовательно, у них будет всего два варианта: бежать или сдаваться. Если они этого не сделают, то украинские защитники их просто уничтожат.

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Гетьман заметил, что дальнобойное оружие считают вооружением для нападения. Так что задача представителей Украины на встрече в формате "Рамштайн" объяснить нашим партнерам, что нам оно необходимо для защиты. Так, ВСУ должны уничтожать те центры, из которых по Украине наносят удары, а не только перехватывать ракеты над нашей территорией.

"Так война будет продолжаться очень долго, а дальнобойное оружие может очень ускорить ее завершение", – подытожил военный аналитик.

Главная задача "Рамштайна-8"

Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил, что от нового "Рамштайна" следует ожидать важных решений. По его мнению, во второй половине января будут положительные и хорошие новости.

Так, на встрече должны принять решение по обеспечению украинской армии, поскольку возобновление ресурсов, которые тратит Украина, очень остро стоит на повестке дня. Однако у ВСУ есть и другие важные потребности.

"Рамштайн" – это не только о новых видах вооружения, восполнении дефицитов или получении того, чего не хватает – от ПВО до артиллерии. Это также очень серьезный разговор о том, как сделать обеспечение и поддержку украинской армии стабильной,

– подчеркнул Солонтай.