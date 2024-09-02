Немецкий политик Сара Вагенкнехт поставила ультиматум для альянсов на земельном уровне. Он, в частности, касается предоставления дальнобойного оружия нашему государству.

Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), лидер которого неоднократно выступала со скандальными заявлениями относительно Украины, стремится поднять вопрос внешней политики на переговорах о возможном участии в правительственных коалициях в Саксонии и Тюрингии.

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Вагенкнехт напомнила о своем "украинском" требовании

Как заявила солидер партии Амира Мохамед Али в интервью ZDF "Morgenmagazin", несмотря на то, что подобные вопросы решаются на федеральном уровне, правительства земель могут выразить свою позицию и, например, в инициативах в Бундесрат.

Али заверила, что такие вопросы, как отказ от размещения американских ракет в Германии или дипломатия в войне в Украине, якобы являются важными для ее партии. Она заявила, что BSW принципиально открыта к коалиции с Христианско-демократическим союзом.

Основательница BSW Сара Вагенкнехт поставила условием для альянсов на земельном уровне, что потенциальные партнеры по коалиции отвергнут идею размещения американских ракет средней дальности в Германии и дальнейших поставок вооружения в Украину.

Если говорить о внешнеполитических требованиях, то сейчас, по ее словам, дело за "потенциальными партнерами по коалиции". "Сигналы" были услышаны, в частности, от премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС)", – отметила Али.