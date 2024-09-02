Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW), лідерка якого неодноразово виступала зі скандальними заявами щодо України, прагне порушити питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії.

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Вагенкнехт нагадала про свою "українську" вимогу

Як заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі в інтерв'ю ZDF "Morgenmagazin", попри те, що подібні питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату.

Алі запевнила, що такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, нібито є важливими для її партії. Вона заявила, що BSW є принципово відкритою до коаліції з Християнсько-демократичним союзом.

Засновниця BSW Сара Вагенкнехт поставила умовою для альянсів на земельному рівні, що потенційні партнери по коаліції відкинуть ідею розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та подальшого постачання озброєння в Україну.

Якщо говорити про зовнішньополітичні вимоги, то наразі, за її словами, справа за "потенційними партнерами по коаліції". "Сигнали" були почуті, зокрема, від прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (ХДС)", – зазначила Алі.