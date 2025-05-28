Зеленский четко ответил, готова ли Германия снять ограничения на оружие
- Президент Зеленский заявил, что не получил новых сигналов от канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование немецкого оружия.
- Зеленский подтвердил, что будет продолжать обсуждение с Мерцем во время предстоящего визита в Берлин.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не услышал никаких новых сигналов от канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно разрешения на использование немецкого оружия по территории России. По его словам, детальный разговор с новым главой правительства Германии еще впереди.
Об этом он заявил во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Снимет ли Германия ограничения на свое оружие
Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной отмене ограничений на использование немецкого дальнобойного оружия. По словам главы государства, никаких сигналов об изменении позиции Берлина пока не поступало.
Зеленский отметил, что имеет хорошие личные отношения с Фридрихом Мерцем, впрочем времени на глубокий разговор во время недавнего визита канцлера в Украину не было.
Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал,
– сказал президент.
Глава государства также добавил, что готов к откровенной дискуссии относительно потребностей Украины на фронте.