Швеция планирует сделать значительный вклад в развитие производства ракет и дронов Украины, в частности в создание дальнобойного оружия. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на министра обороны Швеции Пола Йонсона во время встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

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Что известно об инвестировании Швеции в производство дальнобойного оружия Украины

По словам Йонсона, ближайшее время Швеция предоставит значительное финансирование, которое позволит Украине начать массовое производство ракет большой дальности и ударных беспилотников. Министр также отметил, что этот подход повторяет опыт Дании, которая инвестировала в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Швеция планирует сотрудничать с другими партнерами, чтобы помочь Украине укрепить свои оборонные возможности.

Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с нормами международного права. Поддержка Украины – это не эскалация,

– подчеркнул Йонсон.

К тому же Швеция не устанавливала никаких ограничений на применение своего оружия Украиной, подтвердив, что поддержка направлена исключительно на защиту страны.

Недавно президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам.