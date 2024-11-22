Швеція планує зробити значний внесок у розвиток виробництва ракет та дронів України, зокрема у створення далекобійної зброї. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на міністра оборони Швеції Пола Йонсона під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Дивіться також Зеленський заявив про план виготовити 3 тисячі ракет: Forbes проаналізував, наскільки це можливо

Що відомо про інвестування Швеції у виробництво далекобійної зброї України

За словами Йонсона, найближчим часом Швеція надасть значне фінансування, яке дозволить Україні розпочати масове виробництво ракет великої дальності та ударних безпілотників. Міністр також зазначив, що цей підхід повторює досвід Данії, яка інвестувала в український оборонно-промисловий комплекс.

Швеція планує співпрацювати з іншими партнерами, щоб допомогти Україні зміцнити свої оборонні можливості.

Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до норм міжнародного права. Підтримка України – це не ескалація,

– наголосив Йонсон.

До того ж Швеція не встановлювала жодних обмежень на застосування своєї зброї Україною, підтвердивши, що підтримка спрямована виключно на захист країни.

Нещодавно президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російських та північнокорейських військах.