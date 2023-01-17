В Пентагоне согласились, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах

В США продолжаются дискуссии по поставкам Украине ракет большой дальности. Сейчас в Пентагоне признают потребность в них.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас важно говорить не о конкретном типе дальнобойных ракет, а о просьбе Украины предоставить оружие, способное достигать дальних целей.

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Украине нужны дальнобойные ракеты

Не вдаваясь в подробности, я бы просто сказал, что мы признаем это требование (относительно поставок дальнобойных ракет – 24 Канал) на текущем этапе, и нам нужно подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов,

– заявил Кал.

Кроме того, Кал рассказал о ситуации с американскими танками Abrams для Украины. По его словам, это очень сложное и дорогостоящее оборудование, которое трудно содержать.

Заместитель министра обороны США добавил, что США продолжат дискуссии о типах и количестве западных танков, в которых нуждается Украина.

США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины

Изменение в формате поддержки можно четко наблюдать в последнем пакете военной помощи. К примеру, наличие тех же Bradley и ракетных систем большой дальности – демонстрация того, что украинцам дают "намного больше возможностей".

Представители США отметили, что Украина прислушивается к рекомендациям США. Речь идет о целевом использовании оружия, направленном именно на защиту от врага. Теперь же наше государство получит машины и оснастки, которые позволят наступать. Это позволит удовлетворить потребности нашего государства в поле боя.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что сокращение США оборонного бюджета для Украины в 2023 году не предполагается. Нашему государству выделили 45 миллиардов долларов.