Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его словам, у Великобритании есть свои обиды на Россию.

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В чем заинтересована Великобритания

Роман Свитан пояснил, что о поставках Украине именно дальнобойных ракет активно говорит руководство Великобритании, понимая важность победы Украины в противостоянии с Россией.

У них давний спор с Россией,

– подчеркнул он.

По его мнению, необходимые для уничтожения россиян ракеты есть у этой страны. В частности, говорится о Harpoon, которыми пользуются ВСУ.

Сейчас в нашем использовании ракеты с дальностью 150 километров, впрочем, есть модели, рассчитанные на цели с расстоянием 240 километров.

"Эти 240 километров как раз могут добраться до Черноморского флота", – сосредоточил внимание военный эксперт.

В борьбе с Россией важен каждый километр.

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Как ВСУ смогут ликвидировать флот России

Роман Свитан добавил, что также у Великобритании противокорабельные ракеты Storm Shadow.

Это те ракеты, которые могут потопить весь Черноморский флот, если они будут в определенном количестве нам переданы,

– заметил он.

По его словам, для успешной отработки по цели будет достаточно получить несколько десятков таких ракет.

"Британская корона однозначно вспомнит моменты, связанные с морскими боями с Россией, за которые она захочет отомстить нашим рукам", – убежден Свитан.

Он добавил, что украинские защитники смогут справиться с этой задачей отлично. Поэтому все же на передачу Storm Shadow и Harpoon следует рассчитывать.

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