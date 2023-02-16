Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, Великобританія має свої образи на Росію.

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У чому зацікавлена Велика Британія

Роман Світан пояснив, що про постачання Україні саме далекобійних ракет активно говорить керівництво Великої Британії, розуміючи важливість перемоги України у протистоянні із Росією.

У них давня суперечка з Росією,

– наголосив він.

На його думку, необхідні для знищення росіян ракети є в цієї країни. Зокрема, мовиться про Harpoon, якими користуються ЗСУ.

Наразі у нашому використанні ракети із дальністю 150 кілометрів, втім є моделі, розраховані на цілі із відстанню 240 кілометрів.

"Ці 240 кілометрів якраз можуть дістати до Чорноморського флоту", – зосередив увагу військовий експерт.

У боротьбі із Росією важливий кожен кілометр.

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Роман Світан додав, що також Велика Британія має протикорабельні ракети Storm Shadow.

Це ті ракети, які можуть потопити весь Чорноморський флот, якщо їх буде у визначеній кількості нам передано,

– зауважив він.

За його словами, для успішного відпрацювання по цілі буде достатньо отримати декілька десятків таких ракет.

"Британська корона однозначно згадає моменти, пов’язані з морськими боями з Росією, за які вона захоче помститися нашими руками", – переконаний Світан.

Він додав, що українські захисники зможуть впоратися із цим завданням на відмінно. Тому все ж на передачу Storm Shadow та Harpoon варто розраховувати.

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