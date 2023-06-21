Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что особенностью "Сапсана" является то, что это многофункциональная система.

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Что известно о разработке МФРК "Сапсан"

Мусиенко напомнил, что шасси этой установки было продемонстрировано на одном из парадов в Киеве. Перед полномасштабным вторжением России уже даже прошли последние испытания МФРК "Сапсан".

Судьба данного проекта, заметил он, была неизвестна, поскольку все было засекречено, учитывая существующие угрозы. Трудно также сказать, перебазировали ли производство ракетного комплекса.

Но судя по тому, что было до полномасштабного вторжения, и тех фактов, которые есть из открытых источников, и по той информации, которой обладаю я, комплекс был практически готов,

– заявил военный эксперт.

По его словам, мы возлагали надежду на 2 украинских разработки – противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", который уже увидели в действии, а также МФРК "Сапсан". Учитывая предыдущие заявления Минобороны, не исключено, что мы продолжаем работать над этим.

Мусиенко прокомментировал разработку украинского ракетного комплекса "Сапсан": смотрите видео

Почему Украине очень нужен МФРК "Сапсан"

Он отметил, что особенность "Сапсана" в том, что это многофункциональная система. Подобного комплекса нет в России. Поэтому нельзя пренебрегать такими возможностями и нужно обязательно его доработать.

Ведь, по его словам, сейчас бы не стоял вопрос о необходимости получения ракет ATACMS в большом количестве. Мы могли бы уже сейчас наносить удары, например, по военной базе Черноморского флота в Севастополе.

Мы бы уже сейчас достигали. Плюс это ракеты с баллистической траекторией, тяжелые для перехвата средствами ПВО,

– подчеркнул Мусиенко.

Он выразил надежду, что Украина все-таки доработает МФРК "Сапсан". Ведь, во-первых, нам уже сейчас нужно это, чтобы противодействовать врагу. Во-вторых, в мире есть не так много государств, способных разрабатывать и производить подобные комплексы.

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