Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зауважив, що особливістю "Сапсану" є те, що це багатофункціональна система.

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Що відомо про розробку БФРК "Сапсан"

Мусієнко нагадав, що шасі цієї установки було продемонстроване на одному із парадів у Києві. Перед повномасштабним вторгненням Росії уже навіть проходили останні випробування БФРК "Сапсан".

Доля цього проєкту, зауважив він, була невідома, оскільки все було засекречено, з огляду на наявні загрози. Важко також сказати, чи перебазували виробництво ракетного комплексу.

Але судячи з того, що було до повномасштабного вторгнення, і тих фактів, які є з відкритих джерел, і з тієї інформації, що я маю, комплекс був практично готовий,

– заявив військовий експерт.

За його словами, ми покладали сподівання на 2 українські розробки – протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", який уже побачили в дії, а також БФРК "Сапсан". З огляду на попередні заяви Міноборони, не виключено, що ми продовжуємо над цим працювати.

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Чому Україні дуже потрібен БФРК "Сапсан"

Він зауважив, що особливість "Сапсану" в тому, що це багатофункціональна система. Подібного комплексу немає в Росії. Тож не можна легковажити такими можливостями й треба обов'язково його доопрацювати.

Адже, за його словами, зараз би не стояло питання необхідності отримання ATACMS у великій кількості. Ми могли б уже зараз завдавати ударів, наприклад, по військовій базі Чорноморського флоту в Севастополі.

Ми б уже зараз досягали. Плюс це ракети з балістичною траєкторією, які важкі до перехоплення засобами ППО,

– наголосив Мусієнко.

Він висловив сподівання, що Україна все-таки допрацює БФРК "Сапсан". Адже, по-перше, нам уже зараз потрібно це, щоб протидіяти ворогу. По-друге, у світі є не так багато держав, які здатні розробляти та виробляти подібні комплекси.

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