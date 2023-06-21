Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зауважив, що особливістю "Сапсану" є те, що це багатофункціональна система.
Читайте також У росіян не буде контраргументу: як ракети ATACMS можуть підсилити наступальний потенціал ЗСУ
Що відомо про розробку БФРК "Сапсан"
Мусієнко нагадав, що шасі цієї установки було продемонстроване на одному із парадів у Києві. Перед повномасштабним вторгненням Росії уже навіть проходили останні випробування БФРК "Сапсан".
Доля цього проєкту, зауважив він, була невідома, оскільки все було засекречено, з огляду на наявні загрози. Важко також сказати, чи перебазували виробництво ракетного комплексу.
Але судячи з того, що було до повномасштабного вторгнення, і тих фактів, які є з відкритих джерел, і з тієї інформації, що я маю, комплекс був практично готовий,
– заявив військовий експерт.
За його словами, ми покладали сподівання на 2 українські розробки – протикорабельний ракетний комплекс "Нептун", який уже побачили в дії, а також БФРК "Сапсан". З огляду на попередні заяви Міноборони, не виключено, що ми продовжуємо над цим працювати.
Мусієнко прокоментував розробку українського ракетного комплексу "Сапсан": дивіться відео
Чому Україні дуже потрібен БФРК "Сапсан"
Він зауважив, що особливість "Сапсану" в тому, що це багатофункціональна система. Подібного комплексу немає в Росії. Тож не можна легковажити такими можливостями й треба обов'язково його доопрацювати.
Адже, за його словами, зараз би не стояло питання необхідності отримання ATACMS у великій кількості. Ми могли б уже зараз завдавати ударів, наприклад, по військовій базі Чорноморського флоту в Севастополі.
Ми б уже зараз досягали. Плюс це ракети з балістичною траєкторією, які важкі до перехоплення засобами ППО,
– наголосив Мусієнко.
Він висловив сподівання, що Україна все-таки допрацює БФРК "Сапсан". Адже, по-перше, нам уже зараз потрібно це, щоб протидіяти ворогу. По-друге, у світі є не так багато держав, які здатні розробляти та виробляти подібні комплекси.
Далекобійні ракети ATACMS для України: що відомо
- Президент США Джо Байден заявив, що питання передачі Україні ракет ATACMS усе ще на розгляді. Водночас американський лідер відмовився уточнювати деталі.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк нещодавно заявив, що його дуже засмучує тема з постачанням нам далекобійних ракет. Адже Україна щодня втрачає певну кількість відважних воїнів.
- У комітеті із закордонних справ Палати представників США навіть створили резолюцію із закликом негайно надати Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS. Співавтор резолюції Майкл Маккоул наголосив, що успіх контрнаступу ЗСУ залежить безпосередньо від зброї від партнерів.