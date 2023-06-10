Наразі немає такого озброєння, яке партнери передали б Україні й вона одразу здобула б перемогу над противником. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров.

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У чому переваги ATACMS

Андрій Крамаров пояснив, що в України серед балістичних ракет є лише "Точка У", М-30, М-31 із дальністю до 70 кілометрів та ракетний комплекс "Вільха", що вражає цілі на відстань до 120 кілометрів.

Також тепер на базі ЗСУ є далекобійна крилата ракета Storm Shadow, яку передали нам західні партнери, втім вона застосовується по цілях іншого характеру.

"Надання балістичної ракети ATACMS підсилить наш наступальний потенціал", – переконаний він.

За його словами, технічна особливість ATACMS полягає у тому, що вона має касетну боєголовку з самонавідними бойовими частинами, яка ефективно використовується для ліквідації місць скупчення сил ворога.

У росіян не буде контраргументу з системи ППО щодо такого типу ракет,

– наголосив Крамаров.

Запуск лише однієї такої ракети противника може повністю вивести із бойового стану артилерійську батарею противника.

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Коли чекати на результат рішення

Військовий експерт зосередив увагу на тому, що наразі найбільша проблема полягає в тому, що ракети ATACMS є новим видом зброї, тому їх було виготовлено доволі мало. Мовиться десь про 800 – 900 одиниць, більшість із яких стоять на озброєнні в США.

Таких оперативно-тактичних ракет нам було б потрібно понад 200 для того, щоб ми могли їх ефективно використовувати,

– зазначив він.

Водночас мережею ширяться фото, які свідчать про те, що США почали активно виготовляти ракети, що, ймовірно, будуть вже скоро передані Україні.

"Якщо США погодилися давати нам винищувачі, то питання надання нам ракет ATACMS вже переходить у більш технічну площину – треба їх виробити у достатній кількості, щоб одразу нам передати", – додав Крамаров.

До того ж США люблять оголошувати про свої рішення неочікувано та саме тоді, коли це найбільше треба Україні.

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