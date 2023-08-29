Проблем с дальнобойным вооружением, поступающим от западных союзников, нет. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, заметив, что этими дальнобойными ракетами и с такой же интенсивностью, как сейчас, мы сможем регулярно бить по россиянам как минимум до весны следующего года.

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Есть и беспилотники, и дальнобойные ракеты

Нам не приходится ставить "или" между беспилотниками и ракетами, потому что все это у нас работает в комплексе. Очевидно, хотелось бы сразу получить ракеты на дистанцию в тысячу километров и больше, но Запад соблюдал соглашение и не производил ракеты сухопутного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров.

Все эти 30 лет Запад, в отличие от России, вел себя честно. Если было такое соглашение, они его соблюдали. Именно поэтому ATACMS имеют максимальную дальность 300 километров, а новые перспективные ракеты PrSM для HIMARS – 500 километров.

– сказал Иван Киричевский.

Относительно атак беспилотниками они в первую очередь создают психологическое давление на россиян, а также дополняют наши ударные возможности. Иван Киричевский предположил, что такое влияние, вероятно, даже более весомо, чем то, которое наносят российские атаки "Шахедами" по нашей территории.

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Работает новая украинская ракета

Украинцы могут и не подозревать, насколько велики ударные возможности у нас есть. Подтверждением тому являются факты уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на мысе Тарханкут в Крыму, а также мобильной береговой радиолокационной станции. "Предел-Е" на Юге.

Как считают коллеги из моей команды, работает действительно новая украинская ракета, которая, как можем предположить, способна летать по баллистической траектории и имеет мощную боевую часть,

– заметил эксперт Defense Express.

Иван Киричевский также добавил, что о новом вооружении могут и не сообщать. Так же как россияне не признают, что бьют по нашим территориям "Шахедами", мы тоже не должны раскрывать всех своих карт.

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