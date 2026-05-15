Дальнобойные санкции в действии: Зеленский рассказал, куда будет целиться Украина

Украина не оставит российские атаки без ответа. И уже готовит свои "дальнобойные санкции".

Об этом Владимир Зеленский заявил днем 15 мая в своем телеграм-канале. В этот день президент провел совещание с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ.

Какие цели в России будет атаковать Украина?

Определяемся с целями для наших дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары против наших городов и сел. Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей. Мы вполне справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев. Благодарен нашим воинам за преданность защите украинских интересов и всем привлеченным украинским структурам – за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций. Это то, что ощутимо.