Это уже не мирный тыл, – "Мадьяр" рассказал об атаках на Россию вглубь на 2 тысячи километров и только

Украина продолжает избивать по важным целям в России, чтобы уменьшить ее потенциал. Глубина ударов уже достигла 2 тысяч километров.

Особенно перепадает в последнее время объектам экспорта нефти. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" для BBC рассказал об атаках на глубокий тыл врага.

Что "Мадьяр" рассказал об атаках на Россию?

"Мадьяр" рассказал, что дальнобойные атаки на Россию будут усиливаться. Все удары снимаются на видео для проверки и регистрируются.

1500– 2000 км вглубь русской местности больше не является мирным тылом. Свободолюбивая украинская "птица" летает туда, когда угодно и куда угодно,

– предупредил Роберт Бровди.

Напомним, что недавно был атакован русский Челябинск на Урале. 25 апреля украинские БпЛА преодолели расстояние более 1800 километров.

БпЛА для атак готовят в секретном месте и быстро, прежде чем российские оккупанты успеют их обнаружить и запустить баллистические ракеты.

Президент Зеленский называет такие глубокие удары "очень болезненными" для России. Они наносят "критический" ущерб для ее энергетического сектора. Потери составляют десятки миллиардов долларов.

К слову, удары по нефтяным объектам, в частности по НПЗ в Туапсе, оказывают влияние на Москву. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил 24 Канала, что это приводит к внутренней дестабилизации внутри страны-террористки.

Увеличение количества атак на противника частично связано с технологиями. Беспилотники украинского производства становятся дешевле и летают на большие расстояния. Часть уже может летать более чем на 1000 километров, а некоторые модели– даже вдвое дальше.

Путин добывает природные ресурсы и превращает их в кровавые доллары, которые затем направляет против нас в виде беспилотников "Шахед" и баллистических ракет,

– объяснил причины атак на врага Бровди.

Он, в частности, заметил, что если НПЗ– это инструмент для заработка денег, которые используются для войны, то они являются законной военной целью и подлежат уничтожению.

Обратите внимание! По словам "Мадяра", войска беспилотных систем составляют всего 2% украинских вооруженных сил, в то же время, на них приходится треть всех уничтоженных целей. Их собственный уровень потерь не секрет– менее 1% в год.

"Мадьяр" утверждает, что его силы имеют решающее значение для того, чтобы Путин не смог добиться каких-либо главных побед, особенно его цели захватить весь Донбасс в течение нескольких месяцев.

"Что он (Путин– 24 Канал) курит? Это нереалистично. Это абсурдно"– подчеркнул Бровди.

На чем еще сосредоточено внимание "Мадяра"?

Стратегия "Мадяра" построена не только на дальнобойных ударах. Он также работает над уменьшением превосходства России в человеческих ресурсах.

30% всех ударов беспилотников должны быть направлены против военнослужащих. Можно назвать это планом уничтожения, да, и сейчас мы его превышаем",– заявил "Мадьяр".

Свои цели ССС достигали четыре месяца подряд. Смерть каждого солдата должна быть доказана видеозаписью, иначе не засчитывается.

Также в Бровде есть еще одна цель– русский моральный дух.

Он надеется, что высокий уровень жертв в сочетании с гигантскими пожарами, пылающих на объектах далеко за границей, может создать "определенное брожение" внутри России.

Напомним, что на одном недавнем видео россиянка в Туапсе жаловалась: "Я просто хотела жить у моря со своим ребенком, но все разрушено… эти дроны летают, разрушают все". Для Бровди это признак того, что последствия вторжения России и мощного сопротивления Украины могут распространяться.

Атаки на Россию: последние новости

В ночь на 28 апреля Россия испытала массированной атаки БпЛА. Российская "певео" вроде бы сбила 186 дронов. В то же время, без последствий не обошлось. В частности, уже в третий раз за апрель были прилеты по НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае. Также писали, погибший работник АПХ "Мираторг" в Брянской области.

А 26 апреля дроны атаковали азотный комплекс "Аммиак-3" в Волгоградской области. Был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. В результате атаки 5 человек подверглись химическим ожогам.

К слову, Россию атакуют преимущественно беспилотники, но скоро все может измениться. Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил 24 Канала, что в мае на вражескую территорию может полететь баллистика, от которой россияне защититься не смогут.

К тому же 27 апреля украинская компания Fire Point представила макеты. баллистических ракет FP-7 и FP-9 на выставке в Польше.