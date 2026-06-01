Логистический локдаун допекает россиянам: "военкоры" признают эффективность дальнобойных ударов СОУ

Усилия украинских защитников, в частности что касается дальнобойных операций все больше нарушают логистику страны-агрессора на всем театре боевых действий – от оккупированной Луганщины до Крыма. По состоянию на 31 мая СОУ установили беспилотный контроль над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой на Луганщине, которые расположены примерно в 50 – 90 километрах от линии фронта.

Это часть более широкой операции по срыву российской логистики в тылу, последствия которой уже замечают и вражеские "военкоры". Соответствующие выводы сделали в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Как российские "военкоры" оценивают удары СОУ?

Военные блогеры страны-агрессора признают, что украинские удары создают серьезные логистические трудности по всей оккупированной территории. По их словам, украинские дроны все чаще прорывают ПВО и достают даже до границ Ростовской области.

Некоторые из них заявляют о дефиците горючего и проблемах с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава в Донецкой и Луганской областях, а также о нарушении логистики вдоль сухопутного коридора в Крым.

Украинские подразделения регулярно наносят удары по складам боеприпасов, технике и логистических маршрутах, а недавно добрались до пункта пропуска Изварино на границе, который расположен более чем в 205 километрах от позиций операторов дронов ВСУ.

Важно! Аналитики утверждают, что за последние месяцы интенсивность таких ударов существенно возросла, что вызывает каскадные проблемы для российских сил, затрудняя поставки, ротацию войск и продвижение на фронте.

Геолоцированные видео за 30 – 31 мая подтверждают удары по российской технике на ключевых трассах в Луганской и Донецкой областях, в частности на направлениях Дебальцево – Луганск, Алчевск – Кадиевка, Константиновка – Донецк и Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Геническ.

Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал новую программу под названием "Логистический локдаун", направленную на усиление дальнобойных ударов по тылу оккупантов.

Со своей стороны, советник Федорова, Сергей "Флеш" Бескрестнов, отметил, что Силы обороны Украины, кроме дальнобойных ударов, сосредоточатся на поражении российской логистики, без которой армия не может воевать.

Он также отметил, что в Украине есть производители дальнобойных дронов на 1 – 2 тысячи километров и более, но не менее важны дроны средней дальности, которые бьют по снабжению, технике и перемещению войск. Украина, по его словам, будет использовать все слабые места противника будет использовать все слабые места противника.