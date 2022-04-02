Дальше боится Путина: Орбан пугает тяжелыми последствиями для Венгрии из-за санкций
2 апреля 2022 , 08:41Читати новину українською
Источник:AP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не собирается вводить санкции против России, как это делает весь цивилизованный мир. Такие решения он объясняет тем, что будут тяжелые последствия.
Речь идет о санкциях на энергетическую отрасль. Орбан напуган экономическими трудностями из-за этого.
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Если мы введем санкции на импорт энергоресурсов и Россия остановит работу газопроводов, в Венгрии станет не просто холоднее, температура не упадет на один или два градуса, а вся страна закроется,
– сказал он.
Орбан убеждает, что тогда придется закрыть предприятия, и многие люди потеряют работу.
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