Дальше будет хуже, – автор "Бронированного разума" о психологическом состоянии оккупантов

Все, что сейчас российские оккупанты делают в Украине, уничтожает российскую армию. Психологическое давление, которое ощущают на себе россияне – тоже наше оружие. Как им пользоваться – читайте в нашем материале.

Константин ("Valde") Ульянов создал курс психологической подготовки и профилактики боевого стресса "Бронированный разум". Он проводил стресс подготовку по курсу для военнослужащих ВСУ, личного состава специальных батальонов МВД и управления генерального штаба СИМИС.

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Он отлично понимает, какие психологические механизмы включаются у бойца во время войны. Эти знания помогли ему подготовить тысячи украинских воинов к эффективному участию в боевых действиях и предотвратить негативные последствия войны.

По словам Ульянова, психологическое состояние российской армии сейчас очень плохо. И это еще не предел – дальше будет только хуже.

Что можно сделать, чтобы оккупанты чувствовали себя максимально некомфортно в Украине, Константин ("Valde") Ульянов объяснил в разговоре с 24 каналом.

Константин ("Valde") Ульянов / Фото со страницы Ульянова в соцсетях

Сейчас большое внимание уделяется морально-психологическому состоянию армии российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Почему это так важно?

Потому что солдат в ненадлежащем психологическом состоянии – это боеприпас, в котором нет пороха. Именно порох толкает пулю. Нет пороха – нет выстрела. Нет психологической воли – пуля никуда не улетит.

Наполеон сказал, что на войне психологический фактор оценивается к физическому в соотношении 3 к 1. Хорошо экипированный солдат, вкусно поевший и качественно обученный, без воли выполнять приказы командования, идти в бой и рисковать жизнью, просто не сдвинется с места. То есть, он вообще ни в какой бой не пойдет.

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По вашей информации, как обстоят дела с психологической обстановкой в ​​армии оккупанта?

Насколько я знаю, все плохо. И ситуация будет только ухудшаться. Даже несмотря на хорошо поставленную работу машины пропаганды в России. Все их солдаты прекрасно понимают, что они в Украине оккупанты. Что они максимально здесь нежелательны. Они хорошо понимают, почему украинцы плюют им под ноги. Это хорошо видно из нарастающих зверств, которые они творят против мирного населения. Так поступает армия, понимающая, что ее ненавидит население, к которому она пришла.

То есть, россияне будут продолжать уничтожать города и терроризировать обычных людей?

Скорее всего так.

Кроме того, это стандартная тактика российской армии. Там очень много командиров считают, что именно так и нужно поступать с людьми, которых они хотят завоевать.

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Но здесь еще очень важно понимать, что каждый акт жесткости по отношению к мирным людям, каждое военное преступление, которое они совершают, также разрушает русскую армию. Даже очень хорошо подготовленный спецназ с качественно промытыми мозгами не может без последствий видеть смерти мирных людей. Это его тоже подтачивает. Мы хорошо это отслеживали после войны в Чечне.

Если война в Украине сейчас вдруг резко закончится и все эти солдаты вернутся домой в условный Ростов, они станут спиваться, заканчивать жизнь самоубийством. Потому что они сейчас испытывают огромное психологическое давление. Можно сказать, это тоже наше оружие.

Следует понимать, что мы побеждаем. Несмотря на все, они терпят огромные потери. Российские войска чувствуют себя незащищенными. Это все вместе их разрушает.

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Что простые украинцы сейчас могут сделать, чтобы усугубить психологическое состояние противника?

У всех есть знакомые в России. Нужно работать с соцсетями. Можно писать посты, личные сообщения или письма. Сбрасывать снимки разорванных солдат с объяснением: "Ты – российский гражданин. Ты в этом тоже виноват". Россияне должны знать, что происходит в Украине.

Да, Россия как государство пытается защититься от этих знаний. Они отключают СМИ и соцсети. Они хотят оградить свое население от вала информации из этой войны. От знания, что эта война преступна и неправильна. Они не хотят, чтобы россияне знали, что они проиграют. Они не хотят, чтобы их население видело русских убитых солдатиков. Нам следует сделать так, чтобы они видели. Нам необходимо сделать так, чтобы на площадях российских городов местный ОМОН разгонял именно солдатских матерей. Российский народ должен бояться войны с Украиной.

Мы можем повлиять на тех русских солдат, которые уже здесь?

На это могут повлиять все. Если какие-то солдатики отбиваются от своих подразделений, их не обязательно забрасывать камнями. Достаточно сказать: "Русский солдат, сдавайся в плен. Тебя ждет еда и горячий чай". Они должны понимать, что в плену у них гораздо больше шансов выжить. Тем более, что, объективно, Вооруженные силы Украины соблюдают все требования международного гуманитарного права и очень гуманно обращаются с военнопленными.

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Плакаты и надписи с легендарным "Русский военный корабль иди на х*й" тоже играют большую роль. Это отличная фраза. Это не просто акт героизма. Одно дело послать кого-то в ссоре на перекрестке, а другое – послать военный корабль. После того как это сделали, стало очевидным, что у нас уже никто не играет в интеллигенцию. Мы по всей стране, всеми своими действиями посылаем их нахер. И они знают, что у нас хватает смелости это делать.