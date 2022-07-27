Дальше будет веселее, – волонтер предположил, что ждет оккупантов на Херсонщине

Наши защитники на днях ударили по Антоновскому мосту, таким образом, еще раз предупредили оккупантов, что убегать скоро будет некуда. В Херсонской области у ВСУ также есть успехи, поэтому можно говорить, что российским захватчикам будет "горячо" в ближайшее время.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Informnapalm и волонтер Михаил Макарук. Он также отметил, что среди наших военных есть полное доверие к действиям Генштаба.

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Что касается Антоновского моста и что будет дальше. А дальше будет веселее, ведь придется проходить через Каховскую дамбу оккупантам, а там не факт, что спокойно получится что-то перевезти, ведь мы ее тоже обстреливаем,

– говорит Михаил Макарук.

"Привести понтонные переправы через Днепр в Херсоне – отличная идея, только стоит напомнить, что пропускная способность понтонного моста в десятки раз ниже, чем у обычной переправы", – отмечает представитель Informnapalm.

По словам Макарука, наши ребята очень хорошо освободили два села на Херсонщине, а оккупанты отчитались, что взяли Северск еще несколько недель назад – и все у них не удается, поэтому пока все идет неплохо, говорит он.

Что нужно для успешной контратаки

При идеальных условиях нужно уничтожать Каховскую дамбу, но это тяжело физически и повлечет за собой много проблем: от подтопления до экологических проблем,

– объясняет Макарук.

А как минимум нужно заходить с двух сторон на херсонскую группировку – со стороны Мелитополя в сторону Геническа и от Каховки и Херсона иди в сторону Чаплинки, резюмирует он.

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